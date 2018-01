Banche : Fratelli d'Italia chiede una nuova comMissione inchiesta - InfoOggi.it : ... Giorgia Meloni - Vogliamo completamente rivoluzionare il sistema del credito italiano e fare in modo che le Banche tornino a fare il loro lavoro: sostenere l'economia e aiutare le famiglie e le ...

Tre startup italiane con una Missione sociale : Da chi porta acqua a chi non ne ha alla comunità agricola in rete: tre startup innovative puntano a rivoluzionare il terzo settore

Alessia - l’aspirante Miss Italia con il marsupio : L’hanno chiamata «esibizionista», «madre snaturata». La sua «colpa», secondo chi l’ha insultata sui social, è stata quella di partecipare, a Roma, al casting di Miss 365 – che ha scelto le finaliste che approderanno all’ultima fase delle selezioni per la gara nazionale -, con la sua bimba, Chloé, sei mesi, nel marsupio. Alessia Spagnuolo, una ragazza di 24 anni nata a Grottaglie e cresciuta a Teramo, ha scelto di sfilare con la figlia per ...

'Voyager - Ai confini della conoscenza - Italia Straordinaria' stasera in tv su Ra2 la trasMissione condotta da Roberto Giacobbo - le ... : Torna questa sera su Rai2 l'appuntamento con la trasmissione televisiva 'Voyager - Ai confini della conoscenza - Italia Straordinaria' , un viaggio dedicato ai luoghi più belli del nostro paese. ...

Miss Italia : si presenta alla giuria con la figlia in braccio. La neo-mamma di Taranto vola in finale a Saint Vincent : È arrivata davanti alla giuria in costume da bagno nero come le altre concorrenti, ma insieme a lei c'era la figlioletta: Chloe, di appena cinque mesi, se n'è stata buona buona nel 'porta enfant', ...

Miss Italia : si presenta alla giuria con la figlia in braccio. La neo-mamma di Taranto vola in finale a Saint Vincent : È arrivata davanti alla giuria in costume da bagno nero come le altre concorrenti, ma insieme a lei c'era la figlioletta: Chloe, di appena cinque mesi, se n'è stata buona buona nel 'porta enfant', ...

Incendio nella casa dell'aspirante Miss Italia Lucrezia Terenzi : la sorella salva tutti - muore il cane : Si era concluso come uno di quei giorni così belli, che si ricordano per tutta la vita: Lucrezia Terenzi, 18enne di Cerveteri, un paese vicino Roma, con il numero 76 aveva superato i casting...

Emergenza Smog : Italia convocata dal ComMissario Ue - sono 9 i Paesi problematici : Il Commissario Ue responsabile per l’ambiente, Karmenu Vella, ha invitato i ministri di 9 Stati membri, tra cui l’Italia, a riunirsi a Bruxelles martedì 30 gennaio, con l’obiettivo di trovare soluzioni per affrontare il grave problema dell’inquinamento atmosferico nell’Unione europea. I Paesi convocati, che si trovano ad affrontare procedure di infrazione per il superamento dei limiti concordati di inquinamento ...

Air France apre il dossier Alitalia I comMissari trattano a Parigi : Air France-Klm ora fa sul serio e torna a mettere ufficialmente il naso nei conti di Alitalia. Dopo dieci anni dalla trattativa sfumata tra le parti, i Francesi hanno avviato contatti con i commissari ...

Con la Prima Miss dell'anno prende il via Miss Italia 2018 : La 'Prima Miss dell'anno, Miss 365' sarà la Prima ragazza ammessa alla finale di Miss Italia 2018. Sarà eletta venerdì 26 gennaio a Saint Vincent. L'evento, rivolto in particolare al mondo dei social, sarà condotto da Francesco Facchinetti. E' la Prima volta che l'elezione della Prima Miss dell'anno lascia Roma ed è la Prima volta che la vincitrice ottiene direttamente un pass ...

Etihad torna all'attacco - spina nel fianco dei comMissari Alitalia. L'affaire insoluto del MilleMiglia : (Teleborsa) - Mentre i tre commissari straordinari di Alitalia, Gubitosi, Laghi e Paleari, lavorano a stretto contatto con il Governo al fine di trovare una plausibile quanto degna via di uscita per ...

Etihad torna all'attacco - spina nel fianco dei comMissari Alitalia. L'affaire insoluto del MilleMiglia : Mentre i tre commissari straordinari di Alitalia, Gubitosi, Laghi e Paleari, lavorano a stretto contatto con il Governo al fine di trovare una plausibile quanto degna via di uscita per il rilancio ...

Mps - soci a ComMissione banche : charire su Bankitalia e Consob : Roma, 18 gen. (askanews) L'Associazione Buongoverno Mps, che associa i piccoli azionisti del Monte dei Paschi di Siena, ha inviato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche una memoria ...

L'analisi Troppo pochi per una zona dove si combatte. La Missione militare italiana in Niger è pericolosa e serve a Macron : Con la missione militare in Niger facciamo i nostri interessi, turare le falle sulle rotte dei migranti, ma anche quelli di Parigi, come si era già capito al vertice euro-africano di Abidjan, ...