“Mio padre mi violentava” | 14enne rivela presunti abusi in un tema

Roma - ospedale di Tor Vergata - Micaela : "Mio padre abbandonato in corridoio" : Roma , ospedale di Tor Vergata , Micaela : "Mio padre abbandonato in corridoio" In esclusiva a Pomeriggio Cinque la denuncia della figlia di uno dei ricoverati.

UN SUICIDIO OGNI 40 SECONDI/ Il prete : “Mio padre si ammazzò - voglio aiutare chi vive questo dramma” : Come affrontare il lutto per la morte di un parente che si è suicidato? Un fenomeno che colpisce sempre più persone affrontato in un libro da un sacerdote brasiliano(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 15:03:00 GMT)

Mafia - la figlia di Totò Riina : “Mio padre da latitante usciva normalmente. La strage di Capaci? Eravamo sul divano” : Girava tranquillamente per andare a fare la spesa o in farmacia nonostante fosse ricercato. È in questo modo che trascorreva la sua latitanza Totò Riina, il capo dei capi di Cosa nostra. “usciva normalmente, senza trucchi, senza maschere. Girava anche per Palermo quando c’era bisogno uscivamo, per andare a fare la spesa, in farmacia”, racconta la figlia del boss corleonese in un’intervista rilasciata alle Iene, in onda la ...