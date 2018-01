Mini-partiti | decisivi per le coalizioni ma tutti sotto il 3%

Programmi partiti : abolizione della Legge Fornero e pensioni Minime raddoppiate Video : Le prossime #Elezioni politiche distano ancora alcuni mesi, ma in Italia la campagna elettorale è attiva 365 giorni all'anno, quindi i vari partiti e movimenti politici hanno fatto sapere la loro idea in materia di #pensioni, argomento sempre molto importante che garantisce davvero tantissimi voti, in modo che i pensionati e chi sta o vorrebbe andare in pensione sia coccolato a dovere. Ed allora fornendovi i contenuti specifici in materia di ...