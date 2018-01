Miley Cyrus sexy | le foto della vacanza in Australia 23 FOTO

Miley Cyrus e Liam Hemsworth : il fratello Chris ha spezzato i nostri sogni con questa frase : Sono anni che si parla del possibile matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth e negli ultimi mesi si erano fatte più insistenti le voci che si fossero già sposati. Chi era sicuro che si fossero detti sì a Malibu la scorsa primavera, chi che fossero andati all’altare approfittando della vacanza di inizio 2018 in Australia: ma nessuno aveva ragione, ha assicurato oggi Chris Hemsworth. “Sono ufficialmente non sposati” ha ...

Miley Cyrus e Liam Hemsworth : ancora voci di matrimonio - questa volta si sarebbero sposati in Australia : Miley Cyrus e Liam Hemsworth si trovano in Australia e dai tabloid del Paese arrivano nuovi gossip sul loro presunto matrimonio. Miley with Liam yesterday in Bryon Bay, Australia! pic.twitter.com/P3LP3i0ZyB — Miley Cyrus News (@MileysCyrusNews) 13 gennaio 2018 La cantante e l’attore hanno festeggiato il Capodanno a casa di Chris Hemsworth e poi il compleanno di Liam, sabato 13 gennaio, con la famiglia della star. Miley shopping ...

Liam Hemsworth : gli auguri di Miley Cyrus “al migliore amico che abbia” : Non potevano mancare gli auguri di Miley Cyrus per il suo Liam Hemsworth che oggi compie 28 anni. La cantante ha pubblicato su Instagram un fotomontaggio di tre immagini della coppia e nella didascalia ha scritto: “Il migliore dei compleanni al migliore amico che abbia su questo pianeta“. Happiest birthday to my very best friend on the entire planet! I u! A post shared by Miley Cyrus (@MileyCyrus) on Jan 12, 2018 at 7:16pm ...

Miley Cyrus e Liam Hemsworth vogliono un bambino : Miley Cyrus e Liam Hemsworth sarebbero pronti a ridisegnare le dinamiche della loro giovane coppia , gettando le basi per la nascita di un figlio . Una decisione che, se confermata dai due interessati,...

Miley Cyrus e Liam Hemsworth sarebbero pronti per un figlio : Ti immagini che super geni erediterebbe un baby Miam? Secondo le fonti dei tabloid australiani, per Miley Cyrus e Liam Hemsworth sarebbe arrivato il momento della cicogna! Ti raccontiamo tutto nel video: [arc id=”ee76542c-6d39-449f-bc5c-83d7cc01d6e4″] Resta da sciogliere ancora il mistero matrimonio: c’è infatti chi giura che si siano sposati ad aprile 2017, ma per ora non è arrivata nessuna conferma da Miley Cyrus e ...

Miley Cyrus : 'Acquisto le mie scarpe nei negozi hot e le personalizzo' : ... rigorosamente da stripper, personalizzate con una pioggia di farfalle di strass! Miley Cyrus: perché limitarsi? Che c'è di male a guardare il mondo della moda da un punto di vista fai-da-te? Miley ...

Spotify entra nello spirito natalizio con cover esclusive dei classici di Natale interpretate da Miley Cyrus - Sam Smith - Demi Lovato - Kelly Clarkson e tanti altri! : Oggi Spotify lancia una playlist davvero speciale per Spotify Singles, dove un eclettico mix di artisti propone nuove versioni dei classici natalizi e brani inediti che diventeranno sicuramente i favoriti delle feste, registrati presso gli studi Spotify di New York e Londra. La playlist include cover esclusive di classici natalizi che rimandano al passato interpretati da alcuni degli artisti più in voga del momento. Che ci si voglia rilassare ...

Demi Lovato - Miley Cyrus (e molti altri) hanno cantato le cover dei grandi classici di Natale : Anche quest'anno è arrivato dicembre, il mese che porta son sé una delle feste più sentite di tutte: il Natale! via GIPHY Spotify ha preparato un playlist molto speciale, con la quale è impossibile non entrare nello spirito natalizio (sì, anche tu che ti atteggi a Grinch). via GIPHY Si tratta delle cover di alcuni dei grandi classici di Natale più ...

Miley Cyrus è incinta? : Lo scorso giovedì Miley Cyrus ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno e, per l'occasione, ha pubblicato sui propri profili social una fotografia capace di allertare i suoi attenti fan, pronti ...

Miley Cyrus - tutti i suoi record in musica : Miley Cyrus in più di 10 anni di carriera non ha fatto parlare di sé solo per gli eccessi, ma anche per la sua musica. via GIPHY Con 6 album in studio, 4 tournée e milioni di copie vendute ha infranto tantissimi record. Nel video che trovi qui di seguito trovi quelli più sorprendenti! [arc id=”04d95073-3937-45ca-a8b2-232b9b05e700″] I regali più costosi (e ...

Il 2017 di Miley Cyrus : 5 curiosità su di lei che abbiamo scoperto solo quest’anno : Nel 2017, Miley Cyrus è tornata alla grande con "Younger Now", che ha segnato il via a nuova direzione musicale per l'artista. Ma Miley – che oggi ha 25 anni – è anche cambiata come persona: è più saggia, più tranquilla, più romantica che mai. Per usare le sue parole: "Even though it's not who I am/I'm not afraid of who I used to ...

Miley Cyrus : 'Non sono incinta - ho solo mangiato troppo tofucchino!' : Nell'attesa di conferme, però, è più che comprensibile che i fan di tutto il mondo risultino particolarmente sensibili all'argomento, e tendano (forse) a prestare troppa attenzione alle foto alla ...

Miley Cyrus incinta? La smentita sui social : “Ho solo mangiato troppo” : È bastato uno scatto pubblicato nel giorno del suo 25esimo compleanno, con indosso una t-shirt extralarge e circondata dalla grandezza di palloncini che formavano il suo nome, per istigare nei follower il sospetto che Miley...

"Gravidanza? No! Avevo mangiato troppo!" - Miley Cyrus con un tweet smentisce chi insinuava fosse incinta : Voleva smentire i rumors che insinuavano che fosse incinta e per farlo, Miley Cyrus ha scelto di pubblicare un post su Twitter. Non una smentita ufficiale con parole formali e un pizzico di indignazione, ma una foto ironica. "Miley Cyrus incinta? No! Avevo solo mangiato una tonnellata di tacchino al tofu!"RUDE!!! Not pregnant just eating a shit ton of tufurkey pic.twitter.com/rjNjquxvLb — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 23 novembre 2017La ...