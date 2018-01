Milan | Gattuso | siamo in crescita

Milan - Gattuso soddisfatto : 'Siamo in crescita' : 'Sono contento, stiamo crescendo e stiamo anche giocando un buon calcio'. Rino Gattuso, a 'Serie A livè, commenta così il successo in casa del Cagliari. Che nei minuti finali ha sfiorato il gol del 2-...

Cagliari-Milan - Gattuso : “Ora dobbiamo alzare l’asticella”. Diego Lopez : “Meritavamo il pari” : Cagliari-Milan, Gattuso: “Ora dobbiamo alzare l’asticella”. Diego Lopez: “Meritavamo il pari” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Milan – Al termine del match vinto alla Sardegna Arena contro il Cagliari, il tecnico rossonero, Gattuso, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Cagliari-Milan, PARLA Gattuso “Il Milan ...

Milan - Gattuso : 'Kessie nettamente più forte di me. Silva? Devo trovare il coraggio di metterlo. Male Suso' : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan, ha parlato a Premium Sport nel post Cagliari: Sulla vittoria: 'Un errore di Gigio sul loro gol, anche se poi ci ha tenuti in partita e siamo contenti per la prestazione. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Stiamo ...

Cagliari-Milan in tv - dove vedere la diretta : Gattuso vuole continuare a vincere : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Cagliari-Milan, rossoneri per il bis consecutivo Un gol di Bonucci , il primo della sua prima, fin qui difficile, ...

Milan - Gattuso : ' Abbiamo il dovere di ripartire da dove abbiamo lasciato ' : abbiamo fatto sempre la politica dei piccoli passi '. ' abbiamo poco tempo, ora ci aspettano 11 partite in 43 giorni. Non abbiamo fatto calcoli, abbiamo uno stile per il quale anche chi non gioca fa ...

Milan - Gattuso : “Stiamo bene adesso voglio i gol” : Milan, Gattuso: “Stiamo bene adesso voglio i gol” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Gattuso – “La squadra ha lavorato molto bene, speriamo di far vedere quello che abbiamo fatto vedere ultimamente. La squadra mi è piaciuta molto nell’ultimo periodo. Sta cambiando un po’ a livello mentale, dobbiamo ricordarci da dove siamo ...

Milan - Gattuso : 'Dobbiamo vincere anche in trasferta. Il mio futuro? Ora non è una priorità' : Il Milan non può permettersi di sbagliare, ma Rino Gattuso sa quanto è importante vincere anche fuori casa per raggiungere gli obiettivi. Cagliari . 'Sono una squadra difficile da affrontare, fa le ...