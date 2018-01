Migranti | la soluzione del ' leghista nègher’ Tony Iwobi

: RT @nessunoindietro: Ciao mi chiamo Matteo-Ruspa-Salvini occupo da anni gli studi televisivi dicendo che ho la soluzione sulla questione de… - Caffe_Graziella : RT @nessunoindietro: Ciao mi chiamo Matteo-Ruspa-Salvini occupo da anni gli studi televisivi dicendo che ho la soluzione sulla questione de… - NoleRulez7 : RT @nessunoindietro: Ciao mi chiamo Matteo-Ruspa-Salvini occupo da anni gli studi televisivi dicendo che ho la soluzione sulla questione de… - Virus1979C : RT @nessunoindietro: Ciao mi chiamo Matteo-Ruspa-Salvini occupo da anni gli studi televisivi dicendo che ho la soluzione sulla questione de… - stefanoferrini : RT @insieme2018: .@AngeloBonelli1: @matteosalvinimi e @luigidimaio sono uniti nella lotta contro i migranti. L’unica soluzione è la coopera… - albiuno : RT @cristian_paroli: In Svezia è guerriglia tra' Polizia e islamici. .Una Nazione troppo "buonista"nell'accoglienza..Violenze e stupri ogn… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 21 gennaio 2018) Lui si chiama #, nigeriano di origine e, per chi non lo sapesse, responsabile federale del dipartimento immigrazione della Lega VIDEO., conosciuto anche con l’appellativo non offensivo di ‘nègher’, propone la sua ricetta, e quella del partito di Matteo Salvini, per fare fronte al problema dell’immigrazione clandestina, se mai la #lega dovesse andare al governo e il suo segretario diventare premier.promette espulsioni e respingimenti per riportare la legalita' in Italia. E se la prende con i governi Gentiloni e Renzi, espressione del partito di maggioranza relativa, il Pd, ritenuti gli unici responsabili di aver trasformato il nostro paese in quella che definisce una “terra di nessuno”. La rivolta deia Lampedusa e la reazione diLa notizia dell’ennesima rivolta diVIDEOnel centro di accoglienza dell’isola ...