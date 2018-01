Meteo Italia | fine gennaio inizio febbraio all' insegna del freddo

Allerta Meteo - Domenica estrema sull’Italia : forte vento dalle Alpi alla Sicilia - caldo anomalo al Nord e maltempo al Sud [LIVE] : 1/18 ...

Previsioni Meteo - prepariamoci al “Grande Anticiclone” di fine Gennaio : 1040hPa sull’Italia! Intanto il caldo aumenta - oggi +19°C in Sicilia e +16°C in pianura Padana [DATI] : Previsioni Meteo – L’Italia si prepara ad un “Grande Anticiclone” per fine Gennaio: l’alta pressione delle Azzorre si stanzierà sul Mediterraneo per tutta la prossima settimana, con valori di oltre 1035hPa proprio tra l’Italia e i Balcani (dove si toccheranno punte di 1040hPa) tra 23 e 25 Gennaio. Un’anomalia impressionante, perchè uno scenario del genere è tipico della situazione barica estiva ...

Meteo - nel weekend piogge e freddo sull'Italia. Dalla prossima settimana torna il sereno : freddo e piogge su gran parte dell'Italia in questo weekend . Secondo IlMeteo.it , una veloce perturbazione seminerà piogge e locali temporali dal Centro verso il Sud. Antonio Sanò, direttore e ...

Previsioni Meteo - clamoroso ribaltone dei modelli : l’irruzione fredda del weekend lambirà soltanto l’Italia con effetti marginali - Inverno italiano ancora in stand-by : 1/21 ...

Previsioni Meteo - altro che “Inverno” : sempre più caldo - Venerdì 19 Gennaio con oltre +20°C sull’Italia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Meteo - il vento continua a sferzare l'Italia : allerta della Protezione Civile : Venti sempre più forti continuano a sferzare la zone del Centro-Nord. Le regioni più colpite da questa ondata di maltempo sono Emilia-Romagna, Marche...

Previsioni Meteo - la quiete dopo la tempesta : torna a splendere il sole e il vento si calma - temperature primaverili in tutt’Italia : Previsioni Meteo – E’ tornato a splendere il sole in tutt’Italia dopo la violentissima bufera di maestrale che ieri ha flagellato tutto il Paese provocando danni ingenti e purtroppo anche morti e feriti. Mentre il maltempo si sta accanendo in queste ore sull’Europa centro/settentrionale, sull’Italia è tornato a splendere il sole. E’ la quiete dopo la tempesta: il vento s’è calmato e le temperature sono ...

Meteo - sull'Italia regna l'instabilità : piogge sparse e vento : Sta acquistando potenza la depressione d'Islanda, che sta portando un tempo instabile in diversi Paesi europei. In particolare l'Italia, vivrà giorni Meteorologicamente incerti, proprio perché si trova al confine tra le...

Previsioni Meteo : bufera di maestrale sull’Italia - temperature in picchiata dopo l’ennesimo picco di caldo anomalo [MAPPE e DATI] : 1/19 ...

Meteo oggi - Italia nella bufera. Fermi i traghetti - neve al Nord : Roma, 17 gennaio 2018 - Italia nella morsa del maltempo . Come annunciato dalle ultime previsioni Meteo , raffiche di vento battono oggi la Penisola con conseguenze rilevanti soprattutto per i ...

Allerta Meteo - il Vortice Polare piomba sull’Italia : FORTE ondata di FREDDO nel weekend - tanta NEVE a bassa quota al Centro/Sud tra Sabato e Domenica : Allerta Meteo – Gli ultimi aggiornamenti di tutti i principali modelli Meteorologici confermano la FORTE ondata di FREDDO e NEVE in arrivo sull’Italia nel weekend, molto più incisiva della veloce sfuriata fresca che il maestrale porterà sull’Italia nella giornata di Mercoledì 17 Gennaio. La nuova FORTE ondata di maltempo inizierà nella giornata di Venerdì 19 Gennaio con una ciclogenesi padana al Nord (vedi mappe del modello GFS nella gallery a ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte vento sull’Italia : violenta burrasca - freddo e nevicate Mercoledì 17 Gennaio : Allerta Meteo – Forti correnti di origine nord-atlantica stanno causando un deciso rinforzo della ventilazione interessando, in queste ore, le regioni del centro-nord per poi estendersi da domani al meridione. I forti venti porteranno anche un deciso aumento del moto ondoso su tutti i bacini, specie quelli occidentali e meridionali, con possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo Italia : cambio di rotta - fine Gennaio con freddo intenso e neve : Meteo Italia - Dopo un inizio di Gennaio stabile e mite, le temperature sono tornate attorno le medie stagionali in molte regioni del nostro territorio. Nei prossimi giorni i principali modelli...