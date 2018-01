: Messaggio da HUAWEI ai propri utenti sul cambio gestione Cloud - MaurizioMurgia : Messaggio da HUAWEI ai propri utenti sul cambio gestione Cloud - MaurizioMurgia : Messaggio da HUAWEI ai propri utenti sul cambio gestione Cloud - evyna : Messaggio da HUAWEI ai propri utenti sul cambio gestione Cloud - - 22Primavere : Amiche Huawei, anche voi avete ricevuto questo messaggio ambiguo alle 2 di notte? -

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Con uninaspettatamente capillare, che è arrivato o arriverà sulo smartphone o sulla casella di posta elettronica da parte di/Honor aiclienti, la Società sta comunicando tutti coloro che si servono di un ID, di tutta Europa, che dalla data del 23/02/2018 cambieranno le modalità diper gli, fino ad oggi gestita da una società di stazza a in capo alla società tedesca riconducibile sempre al gruppo Cinese, “Technologies Deutschland GmbH”. Tutto passerà ad una nuova società – di fatto sempre controllata daAspiegel Limited, che si trova fisicamente in Irlanda. Nessun Allarmismo, non sta succedendo nulla per gli, (ma si può decidere di cambiare). In seguito a variazioni organizzative all’interno del gruppo, tutti gli accordi utente dei servizi di telefonia mobile ...