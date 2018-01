Mercato | ritorna Balotelli? Milan-Napoli | affari in vista | Roma-Inter per un big

Il Genoa ritorna su un vecchio obiettivo di Mercato Video : Il #Genoa sta pensando a elementi di prospettiva per il centrocampo [Video] e in queste ore rispunta l'ipotesi Callegari. Il gioiellino del Paris Saint Germain sembra destinato a lasciare il club francese in questa sessione invernale di #Calciomercato. Il Palermo si è fatto sotto, ma il ritorno in scena da parte della societa' rossoblu ha rallentato l'operazione. In stand-by il trasferimento al Palermo Il classe 1998, chiaramente, preferirebbe ...

Mercato - Mihajlovic ritorna in panchina? Il Bordeaux lo ha messo nel mirino : L'ex tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, è stato esonerato il 4 gennaio scorso. Ma il riposo forzato del serbo potrebbe finire presto, in Ligue 1. Il Bordeaux infatti starebbe pensando a lui come ...

