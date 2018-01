: Meraviglie, la provincia di Belluno contro Alberto Angela: “Le Dolomiti le abbiamo anche noi” - MPenikas : Meraviglie, la provincia di Belluno contro Alberto Angela: “Le Dolomiti le abbiamo anche noi” - Cascavel47 : Meraviglie, la provincia di Belluno contro Alberto Angela: “Le Dolomiti le abbiamo anche noi”… - silviabest77 : Meraviglie, la provincia di Belluno contro Alberto Angela: “Le Dolomiti le abbiamo anche noi” - RealTimeNews__ : RT @Libero_official: Scoppia la polemica dopo l'ultima puntata di Meraviglie, i dubbi dietro lo show: parole durissime - Libero_official : Scoppia la polemica dopo l'ultima puntata di Meraviglie, i dubbi dietro lo show: parole durissime -

(Di domenica 21 gennaio 2018) Ladiè arrabbiata con, tanto da minacciare “verifiche” nella televisione di Stato per capire come mai il programma di Rai 1– record di ascolti mercoledì sera – abbia fatto tappa sullesenza passare dal Veneto, ma girando tutto il servizio indi Trento, con qualche citazione per Bolzano, e nessuna per gli altri territori interessati. “In molti sostengono cheabbia citato solo il Trentino Alto Adige perché le due Province hanno pagato. Io non voglio credere che sia così, perché se la televisione di Stato indirizza l’informazione per convenienza economica è molto più che grave. Se invece si tratta di disinformazione, sarebbe meglio che qualcuno rimediasse”, ha detto il presidente della, Roberto Padrin, in un’intervista al Corriere delle Alpi. Padrin ricorda che quasi ...