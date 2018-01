Matteo Salvini | Nei primi 100 di governo la priorità è quella che la gente mi

Una lista anti-Fontana in Lombardia. La strategia di Roberto Maroni per mettere i bastoni tra le ruote a Matteo Salvini : Circola già il nome di chi sarà chiamato a guidare una lista anti-Fontana in Lombardia: l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianni Fava. Nome a parte, come rivela il Fatto quotidiano, i Maroniani stanno pensando a mettere in atto uno sgambetto nei confronti di Matteo Salvini, presentando appunto una propria lista in Lombardia.Il Fatto descrive così l'atmosfera in casa Lega:"La minoranza leghista non solo non farà ...

Matteo Salvini : "Galera per gli evasori". Dopo la flat tax - il leader della Lega lancia la linea dura contro chi non paga le tasse : Il secondo tempo della flat tax per Matteo Salvini si chiama galera per chi evade. L'annuncio arriva a 'Porta a porta': "Sono d'accordo per la galera per chi evade: se io riduco le tasse e tu non paghi io butto la chiave, sul modello americano", dichiara il leader della Lega, che rimanda alla linea dura applicata negli Stati Uniti, dove chi non paga le tasse è punito severamente, in alcuni casi con la detenzione in carcere.Il ragionamento ...

Porta a Porta : Matteo Salvini e Raffaele Fitto nel salotto politico di Bruno Vespa : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Porta a Porta con Salvini e Fitto Dopo ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sposano?/ La conduttrice : "Aspetto la proposta - sono all'antica!" : Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sposano? La conduttrice dichiara al settimanale Oggi: "Chiedetelo a lui! Aspetto la sua proposta.... sono all'antica!"(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 16:32:00 GMT)

Matteo Salvini - Marine Le Pen svela il piano segreto : accordo con il M5s dopo le elezioni? : Il piano B di Matteo Salvini ? Rivelato da Marine Le Pen , o almeno è quanto sembra rileggendo in controluce l'intervista rilasciata dalla leader del Front National lunedì al Corriere della Sera . La ...

Sui vaccini Matteo Salvini purtroppo sbaglia di nuovo : E ha poi ribadito che 'nessun Paese al mondo ha 10 vaccini obbligatori' e che 'ci sono migliaia di bambini che non sono in grado di sostenere dieci vaccini contemporaneamente'. Ci vediamo costretti ...

Matteo Salvini contro Emma Bonino : 'Immigrazione - stiamo scherzando? Regala il permesso di soggiorno a 500mila clandestini' : Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce anche Emma Bonino , la candidata della lista +Europa apparentata, ora, a Bruno Tabacci e papabile alleata del Pd il prossimo 4 marzo. Finisce nel mirino del ...

Elezioni - Matteo Salvini insiste : "Riaprire le case chiuse e no vacini" : "Ho detto che vanno riaperte le case chiuse e anche li' polemiche, qualunque proposta faccia la Lega sono polemiche: ma le case chiuse e' quello che succede in tutto il mondo sviluppato che non fa finta di niente" Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi - la carta Pd contro Di Maio e Salvini : 'Minniti - per favore - vai più in tv' : ... spesso giustificati, di Lega e Movimento 5 Stelle, il segretario prova a giocare la carta 'legalità e sicurezza', incarnata dal Ministro degli Interni che ha messo firma e faccia sulla politica di ...

Elezioni - Matteo Salvini insiste "Bisogna riaprire le case chiuse" E difende Fontana sui migranti : "Ho detto che vanno riaperte le case chiuse e anche li' polemiche, qualunque proposta faccia la Lega sono polemiche: ma le case chiuse e' quello che succede in tutto il mondo sviluppato che non fa finta di niente" Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - “RIAPRIRE LE CASE CHIUSE”/ Prostituzione da tassare : Pd - ‘donne della Lega si ribellino’ : MATTEO SALVINI, "riaprire le CASE chiuse: regolarizzare e tassare la Prostituzione". Il tweet riapre la polemica: la replica della deputata Pd Fabrizia Giuliani e il caso "ciclico" in Italia(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:09:00 GMT)

Matteo Salvini contro Pier Ferdinando Casini : tentato dalla candidatura a Bologna per farlo fuori : Matteo Salvini tentato dalla sfida di Bologna . ' Pier Ferdinando Casini candidato del Pd a Bologna? Mi verrebbe voglia di candidarmi proprio lì...'. Risponde con un sorriso il segretario della Lega ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini uniti contro la legge Lorenzin sui vaccini : Luigi Di Maio e Matteo Salvini marciano uniti contro l'obbligo di vaccinazione previsto dalla legge Lorenzin. Partecipando a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il candidato premier dei 5 stelle infatti dice: "Cambieremo la legge Lorenzin sui vaccini, faremo una legge per raccomandare le vaccinazioni. Noi intendiamo l'obbligo come era inteso prima del decreto Lorenzin". Sulla questione si è espresso in maniera simile il segretario della ...

Matteo Salvini lancia il condono fiscale : "Io dico no al condono usa e getta. Io propongo una pace fiscale, ci sono milioni di italiani ostaggio di Equitalia che non pagheranno mai. Io posso o far finta di niente o convocare uno per uno questi italiani, che hanno una cartella con un importo sotto i 100mila euro, e chiedere il 15% di quello che non mi daranno mai. Io incasso contante e tu torni a lavorare". Ospite a Mezz'ora in più su Rai 3, il leader della Lega Nord Matteo ...