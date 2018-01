Maltempo Sardegna | maestrale a 100 km h | fermi i collegamenti con la Corsica

Maltempo Sardegna : ripristinata l’elettricità a Bortigali : E’ stata ripristinata l’erogazione di energia elettrica a Bortigali, in provincia di Nuoro. Dopo che il forte vento di maestrale aveva abbattuto due linee elettriche, provocando l’interruzione della corrente, le squadre di tecnici di E-distribuzione sono prontamente intervenute ed il servizio e’ stato ripristinato. L'articolo Maltempo Sardegna: ripristinata l’elettricità a Bortigali sembra essere il primo su Meteo ...

A causa del forte vento, in via precauzionale, il Comune di Cagliari ha chiuso al pubblico i parchi, i giardini recintati ed i cimiteri cittadini. Al cimitero di San Michele non vengono interrotte le funzioni di sepoltura già programmate per questo pomeriggio. I siti verranno riaperti con il miglioramento delle condizioni meteo.

"Stante la situazione di criticita' dovuta alle raffiche di vento si segnala la chiusura del plesso scolastico Regina Margherita. La chiusura riguarda tutte le classi di ogni ordine e grado". Lo scrive il sindaco di Uta (Cagliari), Giacomo Porcu, sul sito web del Comune, dopo che oggi pomeriggio le forti raffiche di maestrale hanno strappato via parte della copertura in alluminio del tetto dell'istituto scolastico.

La bufera di vento sta creando gravi disagi nel Marghine. All'uscita di Macomer e' stata bloccata la circolazione dei treni a causa di un albero sradicato dalle raffiche di maestrale e precipitato sui binari. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le maestranze di trenitalia per ripristinare le corse nel minor tempo possibile. Sempre a Macomer il vento ha abbattuto alcuni alberi e pali dell'illuminazione pubblica,

A causa del forte vento che sta spazzandola la Gallura, il sindaco di Olbia ha firmato l'ordinanza di chiusura del Parco cittadino "Fausto Noce" per il pericolo di caduta dei pioppi e degli eucaliptus. Il parco resterà chiuso fino alle 22. chiusi anche parchi, giardini recintati e cimiteri cittadini a Cagliari.

Forti raffiche di vento si sono abbattute su Nuoro e stanno creando danni e disagi: numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza cartelli pubblicitari e stradali divelti, alberi pericolanti, cornicioni e porzioni di intonaco caduti sull'asfalto. I pompieri sono al lavoro principalmente a Siniscola e Tortolì.

Bologna – Dalle ore 22 di questa sera, fino allo stesso orario di domani, sono previsti Vento forte e intense mareggiate. Questa in sintesi la...

Questa mattina a Olbia il telone di un autoarticolato che transitava sulla sopraelevata Nord in direzione Palau, è stato ribaltato da una raffica di vento forte. L'intelaiatura è finita sulla corsia opposta. Illeso l'autista dell'autoarticolato. Non si segnalano feriti o ulteriori danni. Sul posto gli agenti della polizia locale di Olbia.

Maltempo e forte vento di maestrale in Sardegna. In Gallura in particolare il maestrale viaggia a circa 100 Km/h. Dopo una piccola pausa concessa nel pomeriggio, le raffiche provenienti da nord ovest hanno sferzato Olbia e il nord-est della Sardegna creando una serie di disagi anche in città. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per alberi divelti, pali della luce, impianti fotovoltaici e pensiline dell'autobus finite a terra. problemi

In Sardegna il vento di maestrale che da due giorni spazza l'Isola sta concedendo una tregua: ieri si sono registrate raffiche fino a 125 km/h, che hanno generato disagi ai collegamenti marittimi. Nel corso della giornata di oggi però il vento dovrebbe aumentare di intensità: dovrebbe toccare i 90/100 km/h sulle Bocche di Bonifacio e in alcune zone del nord Sardegna e i 30/35 km/h nella parte meridionale dell'Isola. Ieri la

Sono oltre 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale nel Cagliaritano per i danni, fortunatamente lievi, causati dal maestrale. Piu' di 50 le chiamate arrivate nel corso della giornata al centralino dei pompieri per pali, cornicioni, pannelli solari e semafori pericolanti o caduti. Sessanta le telefonate solo in citta' ricevute dal centralino della polizia municipale. I vigili sono anche

La Sardegna è in queste ore sferzata da un forte vento da nordovest che sta creando numerosi disagi, sia per la caduta di alberi, rami, cornicioni, pali dell'illuminazione, ma anche ai collegamenti marittimi, con onde alte 4-5 metri. Si registrano raffiche di maestrale fino a 125 km/h con una media di 70 km su tutto il territorio regionale. Ferme le navi dalla Sardegna alla Corsica, mentre i traghetti provenienti da Genova e diretti a

In vigore fino alla mezzanotte di oggi 2 gennaio l'allerta per condizioni meteo avverse e per burrasche emessa ieri dalla Protezione civile regionale della Sardegna: sull'isola soffiano venti di ponente e di maestrale fino a burrasca sulle coste settentrionali e occidentali dell'isola con mareggiate sulle coste. Numerosi i disagi soprattutto sulle regioni sudoccidentali. La ventilazione subirà una attenuazione dal pomeriggio di