Maltempo | a gennaio +80% di neve e pioggia al Nord

Maltempo Piemonte - vento fino a martedì : Gennaio chiude senza freddo : Ancora tre giorni di vento e qualche nevicata sulle cime piu’ alte poi, da martedi’, sara’ l’alta pressione a dominare, con temperature miti, sopratutto tra alta collina e bassa montagna. E’ il quadro meteorologico delineato dalle previsioni di Smi (Societa’ Meteorologica Italiana). I ‘giorni della merla’, per la tradizione popolare i piu’ freddi dell’anno, dovrebbero quindi trascorrere ...

Maltempo Calabria : domani giovedì 18 Gennaio scuole chiuse a Rossano Calabro : domani, giovedi’ 18 Gennaio, le scuole di ogni ordine e grado di Rossano Calabro (Cosenza) resteranno chiuse per ragioni di prevenzione e sicurezza. Lo comunica l’Amministrazione comunale, a causa del bollettino diramato dalla Protezione civile, che prevede forti raffiche di vento. La disposizione e’ contenuta in un’ordinanza firmata dal sindaco Stefano Mascaro. Sono infatti diversi i danni e le situazioni di pericolo ...

Maltempo : a gennaio prevista tempesta con 4 gradi in più : Roma – La Coldiretti, sulla base dei dati Ucea relativi ai primi 10 giorni del mese di gennaio che hanno visto piogge record da Nord a... L'articolo Maltempo: a gennaio prevista tempesta con 4 gradi in più su Roma Daily News.

Il Maltempo flagella l’Italia con neve - pioggia e vento : danni - frane e disagi alla viabilità in un gennaio “bollente” : Il maltempo arriva a flagellare l’Italia con bufere di neve, piogge violente e forte vento in un gennaio “bollente” con temperature massime di 4 gradi superiori alla media. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade del mese che vedono precipitazioni record da Nord a Sud con temporali, nevicate e mareggiate che causano danni, frane e problemi alla viabilità. pioggia e neve giungono dopo un 2017 che – ...

Maltempo Abruzzo : 4° tranche di fondi ai Comuni per i danni di gennaio 2017 : Il Servizio Protezione civile della Regione ha autorizzato ieri ulteriori ordinativi di pagamento per euro 1.054.693,93 quale quarta erogazione agli enti locali (13 Comuni e la Provincia di Chieti) che hanno rendicontato le spese sostenute a causa del Maltempo del gennaio 2017. Ad oggi sono stati erogati circa 6 milioni di euro, mentre proseguono le sollecitazioni ai Comuni affinche’ facciano pervenire tutta la documentazione necessaria. I ...

Maltempo Trentino : il 9 gennaio caduti 41 fulmini - record dal 2001 : La perturbazione che il 9 gennaio ha investito l’arco alpino ha portato anche in Trentino abbondanti piogge, ma soprattutto diverse fulminazioni. Fenomeni temporaleschi simili a gennaio sulle Alpi sono rari, ma si sono già verificati anche in passato. Martedì sono caduti ben 41 fulmini in Trentino, il record dal 2001, quando hanno avuto inizio le rilevazioni. L'articolo Maltempo Trentino: il 9 gennaio caduti 41 fulmini, record dal 2001 ...

Maltempo Basilicata : 7 - 5 milioni per danni dalla nevicata di gennaio 2017 : “Ammontano ad oggi a 7,5 milioni di euro le risorse che sono disponibili per i danni causati dalla nevicata del gennaio 2017, di cui 6,5 milioni da parte del Dipartimento Politiche agricole, grazie al bando Psr di prossima uscita, che si aggiungono ai 1.011.536 euro destinati dal Mipaaf alla Regione Basilicata, comprendenti per la prima volta anche i danni alle produzioni, su un totale di circa 14 milioni di euro di disponibilità nazionale ...

Allerta Meteo - il Maltempo si sposta al Centro/Sud : ultime ore di caldo anomalo - attenzione ai fenomeni violenti di Mercoledì 10 Gennaio : 1/7 ...

Maltempo Piemonte : Sulle Alpi 2-3 metri di neve - sarà un Gennaio anomalo : Dopo il 2017 da record per la penuria di piogge, il nuovo anno in Piemonte e’ iniziato con un’altra ‘anomalia’, precipitazioni come d’autunno e neve fino a 2-3 metri in una sola perturbazione, nell’arco di 24-48 ore. Lo sottolinea Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) nelle previsioni meteo settimanali per la regione. Tra oggi e domani un’altra e’ prevista un’altra ...

Maltempo : domani martedì 09 Gennaio 2018 scuole chiuse a Cervinia : Le scuole elementari, materne e l’asilo nido di Cervinia resteranno chiuse domani a causa delle difficolta’ create dalla nuova ondata di Maltempo sulla Valle d’Aosta. Dalle 17 di oggi, inoltre, sara’ chiusa la strada regionale 46 tra il comune di Valtournenche e Cervinia per pericolo valanghe. Il provvedimento restera’ in vigore, informa una nota della regione Valle d’Aosta, fino ad un’ulteriore ...

Meteo Protezione Civile : ALLERTA Maltempo al Nord domani Lunedi' 8 Gennaio : Condizioni di forte MALTEMPO interesseranno nella giornata di domani il Nord Italia, in particolar modo il Nord-Ovest, dove si verificheranno precipitazioni intense e persistenti che potranno creare...

Allerta Meteo - sarà un “Felice Anno Nuovo!” all’insegna del Maltempo : brusco peggioramento a Capodanno - forte Maltempo tra 1 e 2 Gennaio : 1/27 ...

Maltempo - ancora allerta neve al Nord. Rischio valanghe in Veneto. Miglioramento previsto dal 2 gennaio : Una forte ondata di Maltempo sta imperversando sull’Italia ed è ancora prevista neve al Nord ma anche al Centro. Resta in vigore la comunicazione emessa dalla Sala della Protezione civile della Regione Lombardia per Rischio neve fino alle 12 di oggi, sabato 30 dicembre, per le zone di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi Varesine, Prealpi Comasche-Lecchesi, Prealpi Bergamasche e Valcamonica. E la neve è caduta ...

