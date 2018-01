Mafia | fermato il figlio dell' ”autista” di Totò Riina | Parla un nuovo boss pentito

Riciclaggio - 7 arresti della Dia di Bologna : fermato un imprenditore di Ravenna e diverse persone vicine alla Mafia foggiana : Riciclava il denaro assieme a persone vicine alla mala foggiana attraverso una società, creata subito dopo la sua scarcerazione, disposta per motivi simili. Non appena tornato in libertà Vincenzo Secondo Melandri aveva ripreso la sua vita da dove era stata interrotta nel 2012 quando era stato fermato – e poi condannato in appello a 4 anni – per truffa aggravata e reati fiscali. Ieri come oggi, lavorava assieme ad esponenti della ...