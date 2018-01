M5s | il sociologo De Kerckhove ospite d’onore a Pescara | “Democrazia diretta è

: M5s, il sociologo De Kerckhove ospite d’onore a Pescara: “La democrazia diretta è pericolosa, promette la legge del… - Cascavel47 : M5s, il sociologo De Kerckhove ospite d’onore a Pescara: “La democrazia diretta è pericolosa, promette la legge del… - silviabest77 : M5s, il sociologo De Kerckhove ospite d’onore a Pescara: “La democrazia diretta è pericolosa, promette la legge del… - lextresabogados : M5S, il sociologo De Kerckhove: "Autodisciplina come antidoto alle fake news " - RealTimeNews__ : RT @RepubblicaTv: M5S, il sociologo De Kerckhove: "Autodisciplina come antidoto alle fake news " - repubblica : RT @RepubblicaTv: M5S, il sociologo De Kerckhove: "Autodisciplina come antidoto alle fake news " -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2018) L’d’onore del Villaggio Rousseau organizzato dal M5s a, iled esperto di media Derrick De, smonta una teoria cara ai pentastellati M5S. “La democrazianon c’è, c’è la ‘spia’ che promette una cosa pericolosa: la legge del numero. Gli algoritmi non sono per niente democratici. Oggi la democrazia è gestita da un po’ di volontà umana e da una quantità di rete“, ha detto parlando in conferenza stampa, prima del suo intervento sulla cittadinanza digitale L'articolo M5s, ilDed’onore a: “Democraziaè pericolosa, promette legge del numero” proviene da Il Fatto Quotidiano.