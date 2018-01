M5S | ex sindaco di Mira capolista in collegio Veneto 1

Geotermia - l'eurodeputato Tamburrano (M5S) risponde alle posizioni del sindaco Termine : Egregio direttore, ho letto con stupore l'articolo "La Geotermia è rinnovabile, negarlo sarebbe tornare a un tempo dove la scienza non conta", nel quale il signor Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo, attacca il M5S per la nostra azione tesa ad aprire la strada ad una legislazione UE sulle emissioni delle ...

Alluvione di Livorno - il sindaco Nogarin M5S indagato per concorso in omicidio colposo : Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin è indagato per concorso in omicidio colposo nell'inchiesta sull'Alluvione del 10 settembre scorso che colpì la città è in cui persero la vita otto persone. Ad ...

Il sindaco M5S di Livorno - Filippo Nogarin - indagato per concorso in omicidio colposo nell'inchiesta sull'alluvione del 10 settembre : Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, è indagato per concorso in omicidio colposo nell'inchiesta sull'alluvione del 10 settembre scorso che colpì la città è in cui persero la vita otto persone. Ad annunciarlo poco fa lo stesso Nogarin in un post sul suo profilo Facebook."Questa mattina - scrive Nogarin - sono stato interrogato dai pubblici ministeri di Livorno che stanno indagando sull'alluvione del 10 settembre. Mi ...

Fabriano - il sindaco M5S difende convegno sull'islam : Non si placano le polemiche nella cittadina marchigiana di Fabriano, ex patria della carta e degli elettrodomestici e che oggi appare sempre di più come nuova “Mecca” dell’Islam dopo le posizioni prese dal neo-eletto sindaco 5 Stelle, Gabriele Santarelli che già a metà ottobre 2017 aveva annunciato l’apertura di un secondo centro islamico a Fabriano, cittadina da tempo alle prese con una pesante crisi ...

Virginia Raggi - nomine Roma/ Data processo immediato il 21 giugno : sindaco M5S evita udienza gup pre-Elezioni : Virginia Raggi, nomine Roma: decisa Data del processo immediato, sarà il 21 giugno 2018. Il sindaco M5s evita così l'udienza col gup sul caso Marra prima delle Elezioni Politiche(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 13:28:00 GMT)

Roma - M5S chiede a Fucci di dimettersi da città metropolitana : lui si rifiuta. Raggi gli ritira deleghe da vicesindaco : Il Movimento 5 stelle ha chiesto le dimissioni dalla città metropolitana di Roma a Fabio Fucci, sindaco di Pomezia che ha da poco annunciato correrà per il terzo mandato con una lista civica. Il primo cittadino si è rifiutato e ha invece accettato di riconsegnare le deleghe da vicesindaco. In un primo momento era sembrato che la decisione in proposito fosse stata rimandata. “Oggi nel corso della riunione della maggioranza M5s della città ...

M5S : sindaco Porto Empedocle - regole vanno seguite (2) : (AdnKronos) - Carmina è al suo prima mandato come sindaco ma è ancora presto per decidere se ricandidarsi o meno. "Come ha detto la Raggi, è già tanto se rimango viva fino alla fine del mandato - dice scherzando - Qui ho trovato una situazione incredibile sotto diversi punti di vista. Il Comune è in

M5S : sindaco Porto Empedocle - regole vanno seguite : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - "Se uno fa una scelta politica basata su regole che ben conosceva dovrebbe seguirle fino alla fine. Sarebbe comodo dire le regole vanno bene fin quando non mi toccano in prima persona". Così il sindaco grillino di Porto Empedocle Ida Carmina interviene sul dibattito na