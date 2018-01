M5s | Di Maio svela le candidature

M5s - Di Maio "arruola" imprenditori : Dibattito fastidioso (per il Movimento) ma inevitabile, che "domina" la scuola politica di Pescara in una giornata che si apre con un post co-firmato nel quale Beppe Grillo e Luigi Di Maio ...

Villaggio Rousseau - M5s/ Luigi Di Maio svela oggi i candidati : ecco i 20 punti per le 'alleanze' post Elezioni : Villaggio Rousseau Pescara, M5s: candidati e squadra di governo. Le parole di Davide Casaleggio, l'attesa per i listini e le parole di Di Maio.

M5s - Di Maio : “Faremo convergenze programmatiche e non alleanze. Pronti 20 punti per l’Italia con chi ci sta” : “convergenze programmatiche e non alleanze”. Luigi Di Maio chiarisce quali sono le intenzioni del Movimento 5 stelle nel caso in cui non dovesse raggiungere la maggioranza assoluta e spiega perché non c’è mai stata nessuna frattura sul tema tra il candidato premier e Beppe Grillo, con il quale “c’è assoluta sintonia“. Intervistato del Corriere della Sera, Di Maio ha detto: “Tutto dovrà ruotare attorno ai ...

Oggi Di Maio Day - attesa per i vincitori delle 'parlamentarie' M5s : Pescara, 21 gen. (askanews) Terza e ultima giornata del Villaggio Rousseau all'Aurum di Pescara, una ex fabbrica di liquori adibita a centro congressi, dove sono riuniti oltre mille fra attivisti, ...

Nel M5s passa la linea Di Maio “Faremo un governo di scopo” : Ora che è stato sdoganato anche il “dimaismo”, in tanti tra i 5 stelle ci scherzano su, arruolandosi in quella che ancora non è una corrente, ma piuttosto la marcia verso un obiettivo preciso: andare al governo, ora o mai più. Un governo, dirà da oggi Luigi Di Maio che, come compromesso tra le ali più moderate e intransigenti, sarà definito «un gov...

Le promesse elettorali del M5s e la coperta di Di Maio : Roma . Dopo il tempo delle promesse arriva quello delle coperture. Il programma elettorale del M5s è farcito di ogni genere di beneficio: reddito di cittadinanza per chi non lavora, riduzione delle ...

M5s : Di Maio - Grillo ed i 'panda carnivori' Video : 4 Cominciare una rivoluzione è facile, è il portarla avanti che è molto difficile. Sono parole di Nelson Mandela ed esprimono una sacrosanta verita'. Chi si professa rivoluzionario nella politica italiana odierna è il Movimento 5 Stelle la cui ascesa ha stravolto comunque gli equilibri parlamentari del Belpaese. Per loro sfortuna, legge elettorale alla mano, non possono completare da soli la rivoluzione perché non hanno i numeri per ...

Grillo e Di Maio : 'siamo uniti - nessuna frattura nel M5s' : Al centro della kermesse di Pescara, che vivrà domani il momento clou con la presentazione dei candidati, oggi c'è stato l'incontro con gli imprenditori. 'Berlusconi ha massacrato le imprese, noi ...

M5s - Grillo e Di Maio : 'Nessuna frattura tra di noi sulle alleanze' : ...regionali e molti altri esperti per capire come i cittadini possono partecipare in modo attivo alla creazione di un programma e di un nuovo tipo di partecipazione dei cittadini alla vita politica'.

M5s - Di Maio a Berlusconi : decine di imprenditori candidati M5s : Pescara, 20 gen. (askanews) Luigi Di Maio ha replicato a stretto giro di posta al nuovo attacco di Silvio Berlusconi al Movimento 5 stelle, accusati dal leader di Forza Italia di essere 'pauperisti'. ...

M5s, Grillo-Di Maio: nessuna frattura, convergenze sui temi