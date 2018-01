: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Gremolino17_YT_ : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - YAMATO_English : RT @meowth900: Lupin III Episode 26 (Finale) Recap - meowth900 : Lupin III Episode 26 (Finale) Recap - drjekylls48 : Lupin III (Italian Remix)Gabry pontehttp://www.radiojekyll.com - marcorussodell3 : Lupin III: nella nuova serie vedremo un protagonista molto diverso -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 21 gennaio 2018)diIIIunda quello che conosciamo. Qualche mese fa, era stato annunciato un nuovo anime dedicato al discendente del famoso ladro gentiluomo nato dalla penna di Maurice Leblanc. E a quanto pare sara' ora per il nostro antieroe di tornareterra dei suoi antenati: la Francia! Il ritorno diIII sui teleschermi nipponici, andra' ad arricchire un gia' interessante palinsesto animato 2018. Ad informarci di queste novita' è il sito ufficiale dell'anime, che pian piano sta fornendo nuovi dettagli sull'opera. Abbiamo detto chesara' presentato in maniera diversa rispetto alla versione classica che abbiamo imparato a conoscere e ad amare. Come mai? Continuate a leggere che ve lo spieghiamo!III: il ladro gentiluomo torna in TV con unaanimataIII, ladro gentiluomo di Cartoonia,...