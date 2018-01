LORY DEL SANTO a Domenica In nello spazio di Benedetta Parodi

LORY DEL Santo/ "Sulle molestie sto con gli uomini - accuse delle donne schifose e violente!" (Domenica In) : Lory Del Santo sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, contenitore domenicale di Rai 1. L'attrice sarà ospite della rubrica "A casa di..." con Benedetta Parodi.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:13:00 GMT)

LORY DEL Santo e la dieta detox dopo le vacanze : 'Ho perso 3 chili - ecco come ho fatto...' : 'Sono un'amante del vino, lo bevo a valanga'. Parola di Lory Del Santo, che oggi a Pomeriggio 5 ha rivelato di non essere una fan delle diete, ma di averne appena seguita una per rimettersi in forma ...

Annie Lennox / Incanta con 'Astro del ciel' e 'Angels from the realms of gLORY'(Concerto di Natale 2017) : Annie Lennox, fondatrice del gruppo Eurythmics, sarà fra i protagonisti del concerto di Natale, che quest'anno tornerà nell'Aula Paolo VII in Vaticano (Canale 5, ore 21.10)(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 21:27:00 GMT)

LORY DEL Santo / "Ecco perché ho rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip 2" : Lory Del Santo ha raccontato di essere stata contattata per partecipare al Grande Fratello Vip 2 ma di avere declinato l'offerta per motivi economici. In futuro però...(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 08:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip - LORY DEL Santo : "Ci andrei solo per soldi. E' un gioco dal quale puoi uscirne anche distrutto" : Dal punto di vista degli ascolti, la seconda edizione del Grande Fratello Vip, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, è stata un successo, di conseguenza, è logico pensare alla conferma per una terza edizione che, ovviamente, andrà in onda durante la prossima stagione televisiva. Tra i concorrenti della prossima edizione, potremmo trovare Lory Del Santo, già vincitrice de L'Isola dei Famosi e concorrente di Pechino Express ...

Ivana Mrazova - la frecciatina di LORY DEL Santo : fan furiosi : Le dichiarazioni di Lory Del Santo non piacciono ai fan di Ivana Mrazova: sui social un hashtag per supportare la loro beniamina Oggi Lory Del Santo a Mattino 5 , chiamata a commentare il Grande Fratello Vip, si sarebbe lasciata andare in affermazioni poco gradite dai fan di Ivana Mrazova. Secondo la Del Santo la modella, oltre ad […] L'articolo Ivana Mrazova, la frecciatina di Lory del Santo: fan furiosi proviene da Gossip e Tv.