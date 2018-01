LIVE Sport Invernali - DIRETTA 21 gennaio : TRIONFA DOMINIK FISCHNALLER A LILLEHAMMER! Visintin-Perathoner in trionfo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, domenica 21 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. Il SuperG di Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone all’attacco contro Lindsey Vonn e Lara Gut, Dorothea Wierer e Lukas Hofer che sognano nelle mass start ad Anterselva, Francesco De Fabiani che ci spera nella 15km di sci di ...

Pistoiese Arezzo/ Streaming video e diretta Sportube : probabili formazioni - quote - orario - risultato LIVE : diretta Pistoiese Arezzo Streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: tutto sul derby toscano per la 22^ giornata del girone A di Serie C(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:38:00 GMT)

Pisa Monza/ Streaming video e diretta Sportube : probabili formazioni - quote - orario - risultato LIVE : diretta Pisa Monza Streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: sfida affascinante in terra toscana per la 22^ giornata del girone A di Serie C(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:32:00 GMT)

Giana Pontedera/ Streaming video e diretta Sportube : probabili formazioni - quote - orario - risultato LIVE : diretta Giana Pontedera Streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: si gioca a Gorgonzola per la 22^ giornata del girone A di Serie C(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:27:00 GMT)

Prato Cuneo/ Streaming video e diretta Sportube : probabili formazioni - quote - orario - risultato LIVE : diretta Prato Cuneo Streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: delicato scontro salvezza nella 22^ giornata del girone A di Serie C(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:22:00 GMT)

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 20 gennaio : ITALIA DA PODIO! Vittoria Visintin. Secondi Tumolero - Coratti e Wierer. Terza Moioli. Delusione Cappellini-Lanotte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, sabato 20 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. L’ITALIA vuole sognare in grande e si presenta tra neve e ghiaccio con tante frecce al proprio arco: Sofia Goggia per la discesa di Cortina d’Ampezzo (senza dimenticarsi di Nadia Fanchini e Federica Brignone); Christof Innerhofer, Dominik Paris e ...

