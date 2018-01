LIVE Sci alpino | superG Cortina 2018 in DIRETTA | vittoria di Lara Gut! L’Italia festeggia

Atalanta - il dg Marino : 'LIVErpool su Gomez? Non c'è niente. Gasperini imprescindibile' : Prima della sfida tra Atalanta e Napoli ha parlato il direttore generale dei nerazzurri Umberto Marino. Queste le sue parole a Premium Sport : 'Gasperini sarà blindato? Per il nostro progetto il mister è imprescindibile. E' uno spettacolo vederlo lavorare e vedere i risultati che porta. Noi siamo contentissimi di averlo e lui è molto ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2018 in DIRETTA : nella 10km vince Parmakoski su Kalla e Weng - nella 15km De Fabiani ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10km femminile e della 15km maschile a Planica, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. Super sfida tra gli scandinavi, l’Italia ci prova con Francesco De Fabiani. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 10km femminile e della 15km maschile a Planica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 09.30. Buon divertimento a tutti. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Kristoffersen scatenato : dà un secondo a Hirscher che cerca la sesta meraviglia. Matt vicino - Gross e Moelgg ancora dietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo l’emozione discesa sulla Streif, si chiude il weekend sulle nevi austriache con una prova tecnica che si preannuncia emozionante e commovente. Marcel Hirscher è ovviamente il grande favorito della vigilia e cerca la sesta vittoria consecutiva tra i pali stretti: di fronte al proprio pubblico se la dovrà ...

Slalom di Kitzbuhel/ Streaming video e diretta tv : si comincia. Risultato LIVE - orario (Coppa del Mondo sci) : diretta Slalom maschile Kitzbuhel Streaming video e tv, orario e Risultato live, i favoriti per la gara che completa lo storico weekend della Coppa del Mondo di sci (21 gennaio)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 09:30:00 GMT)

Brescia Pesaro/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (basket Serie A1) : diretta Brescia Pesaro, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 09:15:00 GMT)

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2018 in DIRETTA : 10km e 15km - De Fabiani ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10km femminile e della 15km maschile a Planica, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. Super sfida tra gli scandinavi, l’Italia ci prova con Francesco De Fabiani. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 10km femminile e della 15km maschile a Planica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 09.30. Buon divertimento a ...

LIVE Sci alpino - superG Cortina 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia per il riscatto - Federica Brignone e Nadia Fanchini possono sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si conclude un bellissimo weekend sulle nevi dolomitiche con l’ultima gara veloce. Lindsey Vonn sembra essere la grande favorita della vigilia dopo aver vinto la discesa di ieri ma attenzione a Sofia Goggia che va a caccia del riscatto mentre Federica Brignone e Nadia Fanchini possono stupire ...