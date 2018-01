LIVE Inter - Roma 0-1 | El Shaarawy - highlights Video

Inter-Roma 1-1 in diretta : risultato e gol LIVE : ... Borja Valero, Perisic; Icardi Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Gerson; Nainggolan, Dzeko, El Shaarawy (75' Juan Jesus) LA CRONACA 85' - Era nell'aria,...

Inter-Roma 0-1 in diretta : risultato e gol LIVE : ... Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Gerson; Nainggolan, Dzeko, El Shaarawy LA CRONACA 45' - ...

LIVE Pagelle Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : 0-0. Grande sfida tra Icardi e Dzeko per un posto in Champions League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Inter-Roma, big match della 21a giornata di Serie A. A San Siro ci si gioca un posto in Champions League. Infatti i nerazzurri sono quarti in classifica con tre punti in più dei giallorossi, che hanno però una partita in meno. Entrambe le squadre dovranno quindi dare il tutto per tutto per cercare di conquistare una vittoria che potrebbe cambiare l’esito della stagione. ...

