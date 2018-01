LIVE Biathlon | Mass start Anterselva 2018 in DIRETTA | si incomincia con la 12 | 5km donne

LIVE Biathlon - Mass start Anterselva 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer vuole la vittoria - Johannes Boe e Martin Fourcade pronti alla battaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Mass start di Anterselva, valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Prosegue, dunque, il lungo fine settimana altoatesino in un vero e proprio tempio del Biathlon. Si incomincerà alle 12.30 con la 12.5km con partenza di Massa femminile con la nostra Dorothea Wierer a caccia del successo dopo il secondo posto di ieri, mentre alle ore 14.45 toccherà agli uomini con la 15km con partenza di Massa, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 21 gennaio : domenica di fuoco con sci alpino - biathlon - slittino - sci di fondo…L’Italia ci prova ovunque! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, domenica 21 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. Il SuperG di Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone all’attacco contro Lindsey Vonn e Lara Gut, Dorothea Wierer e Lukas Hofer che sognano nelle mass start ad Anterselva, Francesco De Fabiani che ci spera nella 15km di sci di ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Anterselva 2018 in DIRETTA : scatta la prova di inseguimento maschile - tutti alla caccia di Fourcade e Boe! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle due gare odierne di Anterselva: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla delle emozioni del Biathlon. Si inizia alle ore 13.15. Buon divertimento a tutti. CLICCA QUI PER LE STARTLIST CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 15.00 PARTITA LA 12,5KM AD inseguimento! 14.58 Pochi istanti al via! Sale la tensione ad Anterselva! ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Anterselva 2018 in DIRETTA : alle 15.00 scatta la prova di inseguimento maschile - tutti alla caccia di Fourcade e Boe! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle due gare odierne di Anterselva: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla delle emozioni del Biathlon. Si inizia alle ore 13.15. Buon divertimento a tutti. CLICCA QUI PER LE STARTLIST CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 14.42 Davanti a tutti scatterà il dominatore della prova sprint di ieri, ovvero il norvegese Johannes ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Anterselva 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer rimonta ed è ad un passo dal podio - comandano Domracheva - Bescond e ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle due gare odierne di Anterselva : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla delle emozioni del Biathlon. Si inizia alle ore 13.15. Buon divertimento a tutti. CLICCA QUI PER LE STARTLIST CLICCA F5 (...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Anterselva 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer rimonta ed è ad un passo dal podio - comandano Domracheva - Bescond e Dahlmeier : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle due gare odierne di Anterselva: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla delle emozioni del Biathlon. Si inizia alle ore 13.15. Buon divertimento a tutti. CLICCA QUI PER LE STARTLIST CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.41 Wierer A CACCIA DELLA SECONDA POSIZIONE!!! 13.41 Seconda Domracheva che sbaglia ed è a 18,9 ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Anterselva 2018 in DIRETTA : l’Italia sogna la grande rimonta con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove ad inseguimento di Anterselva, valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Prosegue, dunque, il lungo fine settimana altoatesino in un vero e proprio tempio del Biathlon. Si incomincerà alle 13.15 con la 10km ad inseguimento femminile con la nostra Dorothea Wierer a caccia del podio, mentre alle ore 15.00 toccherà agli uomini con la 12.5km, con Lukas Hofer e Dominik Windisch che proveranno ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Anterselva 2018 in DIRETTA : Johannes Boe batte Fourcade! Attardati gli italiani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Il circuito sbarca in Italia ed è pronto a regalarci un grande spettacolo: si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per assistere a uno show di altissimo LIVEllo. I tifosi nostrani sperano in una grande prestazione da parte di Lukas Hofer che si presenta in ottime condizioni di forma. Atteso il grande ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Anterselva 2018 in DIRETTA : tutti contro Fourcade e Boe - l’Italia si affida a Hofer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Il circuito sbarca in Italia ed è pronto a regalarci un grande spettacolo: si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per assistere a uno show di altissimo LIVEllo. I tifosi nostrani sperano in una grande prestazione da parte di Lukas Hofer che si presenta in ottime condizioni di forma. Atteso il grande ...

Biathlon femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : LIVEllo mai così alto. Per le medaglie servirà la perfezione : Manca sempre meno, ormai, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, che si avvicinano a grandi passi. Tra i tanti sport che regaleranno emozioni e spettacolo, ci sarà anche il Biathlon: se tra gli uomini è attesissima la sfida tra Martin Fourcade e Johannes Boe, in campo femminile ci sono diverse atlete su un livello simile e molto alto. Forti sugli sci e precise al tiro, sono le principali indiziate per la lasciare il segno in Corea. La ...

Biathlon femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : LIVEllo mai così alto. Per le medaglia servirà la perfezione : Manca sempre meno, ormai, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, che si avvicinano a grandi passi. Tra i tanti sport che regaleranno emozioni e spettacolo, anche il Biathlon: se tra gli uomini è attesissima la sfida tra Martin Fourcade e Johannes Boe, in campo femminile ci sono diverse atlete su un livello simile e molto alto. Forti sugli sci e precise al tiro, sono le principali indiziate per la lasciare il segno in Corea. La favorita ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Anterselva 2018 in DIRETTA : spettacolo in Italia - Wierer e Vittozzi per regalare una magia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Il circuito sbarca in Italia ed è pronto a regalarci un grande spettacolo: si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per assistere a uno show di altissimo LIVEllo. I tifosi nostrani sperano in una grande prestazione da parte di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi che si presentano all’appuntamento in ...

LIVE Biathlon - Mass start Ruhpolding 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass start di Ruhpolding, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi tedesche andrà in scena un appuntamento importantissimo a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si affiderà soprattutto a Dorothea Wierer (vincitrice dell’individuale) e a Lisa Vittozzi, ieri assolute protagoniste del secondo posto in staffetta. Tra gli uomini ...

LIVE Biathlon - Mass start Ruhpolding 2018 in DIRETTA : l’Italia cerca nuova gloria con Wierer - Vittozzi - Windisch e Hofer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass start di Ruhpolding, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi tedesche andrà in scena un appuntamento importantissimo a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si affiderà soprattutto a Dorothea Wierer (vincitrice dell’individuale) e a Lisa Vittozzi, ieri assolute protagoniste del secondo posto in staffetta. Tra gli uomini ...