LIVE Biathlon | Mass start Anterselva 2018 in DIRETTA | Dorothea Wierer vuole la vittoria

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 21 gennaio : domenica di fuoco con sci alpino - biathlon - slittino - sci di fondo…L’Italia ci prova ovunque! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, domenica 21 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. Il SuperG di Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone all’attacco contro Lindsey Vonn e Lara Gut, Dorothea Wierer e Lukas Hofer che sognano nelle mass start ad Anterselva, Francesco De Fabiani che ci spera nella 15km di sci di ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Anterselva 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer rimonta ed è ad un passo dal podio - comandano Domracheva - Bescond e Dahlmeier : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle due gare odierne di Anterselva: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla delle emozioni del Biathlon. Si inizia alle ore 13.15. Buon divertimento a tutti. CLICCA QUI PER LE STARTLIST CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.41 Wierer A CACCIA DELLA SECONDA POSIZIONE!!! 13.41 Seconda Domracheva che sbaglia ed è a 18,9 ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Anterselva 2018 in DIRETTA : l’Italia sogna la grande rimonta con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove ad inseguimento di Anterselva, valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Prosegue, dunque, il lungo fine settimana altoatesino in un vero e proprio tempio del Biathlon. Si incomincerà alle 13.15 con la 10km ad inseguimento femminile con la nostra Dorothea Wierer a caccia del podio, mentre alle ore 15.00 toccherà agli uomini con la 12.5km, con Lukas Hofer e Dominik Windisch che proveranno ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Anterselva 2018 in DIRETTA : Johannes Boe batte Fourcade! Attardati gli italiani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Il circuito sbarca in Italia ed è pronto a regalarci un grande spettacolo: si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per assistere a uno show di altissimo LIVEllo. I tifosi nostrani sperano in una grande prestazione da parte di Lukas Hofer che si presenta in ottime condizioni di forma. Atteso il grande ...

Biathlon femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : LIVEllo mai così alto. Per le medaglie servirà la perfezione : Manca sempre meno, ormai, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, che si avvicinano a grandi passi. Tra i tanti sport che regaleranno emozioni e spettacolo, ci sarà anche il Biathlon: se tra gli uomini è attesissima la sfida tra Martin Fourcade e Johannes Boe, in campo femminile ci sono diverse atlete su un livello simile e molto alto. Forti sugli sci e precise al tiro, sono le principali indiziate per la lasciare il segno in Corea. La ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Anterselva 2018 in DIRETTA : spettacolo in Italia - Wierer e Vittozzi per regalare una magia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Il circuito sbarca in Italia ed è pronto a regalarci un grande spettacolo: si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per assistere a uno show di altissimo LIVEllo. I tifosi nostrani sperano in una grande prestazione da parte di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi che si presentano all’appuntamento in ...

LIVE Biathlon - Mass start Ruhpolding 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass start di Ruhpolding, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi tedesche andrà in scena un appuntamento importantissimo a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si affiderà soprattutto a Dorothea Wierer (vincitrice dell’individuale) e a Lisa Vittozzi, ieri assolute protagoniste del secondo posto in staffetta. Tra gli uomini ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : LA DOMENICA ITALIANA!!! Pellegrino/Noeckler sontuosi : Dresda è azzurra : Goggia - Brignone - Fanchini sul podio in discesa! Biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda DOMENICA 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una DOMENICA da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...