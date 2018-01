LIVE Atalanta-Napoli | 21a giornata Serie A in DIRETTA | 0-0 Inizia il match!

Atalanta - il dg Marino : 'LIVErpool su Gomez? Non c'è niente. Gasperini imprescindibile' : Prima della sfida tra Atalanta e Napoli ha parlato il direttore generale dei nerazzurri Umberto Marino. Queste le sue parole a Premium Sport : 'Gasperini sarà blindato? Per il nostro progetto il mister è imprescindibile. E' uno spettacolo vederlo lavorare e vedere i risultati che porta. Noi siamo contentissimi di averlo e lui è molto ...

LIVE Atalanta-Napoli - 21a giornata Serie A in DIRETTA : 0-0. Trasferta difficilissima a Bergamo per la capolista : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Atalanta-Napoli, lunch match della 21a giornata di Serie A. Dopo la pausa invernale arriva subito una partita molto difficile per la capolista, che dovrà giocare in Trasferta a Bergamo. La squadra di Sarri ha infatti una tradizione sfarvele con i bergamaschi, che hanno vinto tre delle ultime quattro sfide. L’ultimo confronto tra le due è stato il 2 gennaio in Coppa Italia, in cui la ...

Atalanta - parla Marino : le voci di mercato e l’assalto del LIVErpool al Papu : L’Atalanta affronta oggi il Napoli in un incontro delicatissimo in chiave classifica. Nel pre-partita il ds del club Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Premium sport toccando anche l’argomento mercato: “Oggi sfida tra due tecnici con filosofie di gioco differenti ma in comune la voglia di vincere e di fare spettacolo. Gasperini è il leader del nostro progetto ed è felice qui a Bergamo. mercato? Non si muove nessuno. ...

Atalanta-Napoli - LIVE dalle 12.30 Hamsik non recupera : c'è Zielinski : Non ce la fa capitan Marek Hamsik, convocato a Bergamo da Sarri dopo alcuni giorni di influenza. Lo slovacco parte dalla panchina, al suo posto. Piotr Zielinski che segnò un gran gol all'andata. Il ...

LIVE Atalanta-Napoli - 21a giornata Serie A in DIRETTA : trasferta difficilissima a Bergamo per la capolista : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Atalanta-Napoli, lunch match della 21a giornata di Serie A. Dopo la pausa invernale arriva subito una partita molto difficile per la capolista, che dovrà giocare in trasferta a Bergamo. La squadra di Sarri ha infatti una tradizione sfarvele con i bergamaschi, che hanno vinto tre delle ultime quattro sfide. L’ultimo confronto tra le due è stato il 2 gennaio in Coppa Italia, in cui la ...

