Litiga col padre e minaccia di lanciarsi da un ponte a Salerno | salvato

Milano - Litiga sull’autobus con gruppo di adolescenti : uomo ferisce a coltellate 17enne : L’episodio è accaduto venerdì sera. Il 56enne, un autista dell’Atm fuori servizio, ha avuto un’accesa discussione con i ragazzi, quindi ha reagito estraendo un coltello. Il ferito non è in pericolo di vita. L’uomo è stato denunciato

Litiga con il suocero e lo accoltella : fermato dopo ore di caccia all'uomo : Ha accoltellato il suocero al culmine di una lite ed è scappato. La 'caccia all'uomo' da parte della polizia per rintracciare il 30enne è durata 6 ore, poi l'uomo è stato arrestato. La segnalazione, ...

Trump Litiga anche col Pakistan : stop ad aiuti per 225 milioni di dollari : Quando si tratta di politica estera, The Donald è una specie di rullo compressore. Dopo la telenovela di amore-odio con Putin, il gioco alla provocazione nucleare con Kim, la questione di Gerusalemme ...

Albenga - Litiga la notte di Capodanno col fidanzato e si getta in mare : Una litigata nella notte di San Silvestro e il Capodanno di una coppia si trasforma in dramma. Questa storia arriva da Albenga, provincia di Savona e racconta come una discussione possa trasformarsi in un gesto improvviso e inaspettato. Una donna di 30 anni la scorsa notte si sarebbe gettata in mare dopo aver litigato col il proprio fidanzato. A ricostruire quanto accaduto, come riporta laStampa, sono stati gli amici della coppia che si ...

Litiga col fidanzato e si getta in mare : 30enne dispersa ad Albenga : Roma, 1 gen. (AdnKronos) - Sono in corso le ricerche della ragazza di 30 anni dispersa in mare da ieri sera ad Albenga, in provincia di Savona. La giovane, secondo quanto ricostruito finora, dopo una lite con il fidanzato mentre si trovavano in una discoteca sulla spiaggia, si sarebbe gettata in mar