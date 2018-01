“L’influenza non deve essere sottovalutata” | ecco i consigli per prevenirla

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 21 gennaio 2018) “L’influenza nonsottovalutata e per questo la societa’ scientifica sta spingendo affinche’ dal prossimo anno tutti i bambini siano vaccinati“, spiega all’AGI Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria. Il vaccino “e’ un’ottima arma di prevenzione e una risorsa chesfruttata da tutti per diminuire il rischio di contrarre l’influenza. Per questo speriamo, visto il picco di bambini malati durante gli ultimi mesi, che dal prossimo anno le linee guida del ministero della Salute cambino e includano tra i soggetti da vaccinare anche tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e non solo quelli, come avviene ora, con particolari patologie“. “E’ importante che a vaccinarsi siano anche le aspiranti mamme durante gli ultimi 3 mesi di gravidanza. E’ l’unica soluzione per ...