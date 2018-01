: #BreakingNews Liberia, Weah in campo per beneficenza - CybFeed : #BreakingNews Liberia, Weah in campo per beneficenza - cronacacampania : Liberia: presidente Weah torna in campo - Africa - ANSA.it -

L'ex fuoriclasse Georgeè tornato al calcio per un giorno,perIn occasione di uno degli eventi che precedono il suo insediamento come presidente dellal'ex milanista è sceso inper una partita dicon una squadra creata per l' occasione -laall stars team, sfidata indai militari delle forze armatene. Il match è finito 2 a 1 per la squadra del neo presidente e si è svolto al Barclay Training Center di Monrovia., 51 anni, giurerà da presidente domani, 22 gennaio.(Di domenica 21 gennaio 2018)