Lecce- Catania | la foto | caos all' ingresso negli spogliatoi | Curiale graziato

Lecce-Catania : 1-1 (2t in corso) : La Cronaca Al 18 fallo in area su Mazzarani, per l'arbitro è rigore. Dal dischetto trasforma Lodi, 0-1. La formazione giallorossa sotto al primo tentativo degli ospiti. La prima palla nello specchio ...

Lecce - Catania - è già record per la Serie C : il motivo : In questi giorni abbiamo snocciolato tutti i numeri della prevendita più attesa della Serie C, Lecce- Catania in programma oggi pomeriggio alle ore 14.30 al "Via del mare". La prevendita è andata alla grande, superando ogni più rosea aspettativa e facendo superare nella giornata di ieri i 16.000 spettatori totali tra abbonati e paganti. Numeri davvero fuori categoria, considerando, tanto per avere un termine di paragone, che la media spettatori ...

Lecce e Catania - sorprese in campo nel big match di Serie C? 2 ballottaggi : Il Lecce alle ore 14.30 di oggi, affronterà il Catania in un "Via del mare" infuocato con oltre 16 mila spettatori previsti. Dopo i calcoli della settimana sulla prevendita ai botteghini, adesso la parola parla al campo. Mister Lucarelli e Mister Liverani sono pronti ad affrontare il match con i loro migliori uomini a disposizione, ma non mancano i ballottaggi nelle probabili formazioni: di certo se ne prevedono 2 importanti, uno per ...

La passione muove il mondo : tantissimi arrivano dal Nord per Lecce- Catania : Sarà fantastico rivedere il "Via del mare" come i vecchi tempi, stracolmo di passione e amore verso il Lecce. Per il big match tra Lecce e Catania saranno oltre 16 mila gli spettatori sugli spalti e, come spiegato anche dal Vicepresidente dell'Unione Sportiva Lecce, Corrado Liguori, in tutto le presenze allo stadio (considerando anche chi ci lavora) hanno toccato quota 19.000. Un vero e proprio numero da Serie A più che da Serie C: ci sarà ...

Un Lecce collaudato per allungare sul Catania : le probabili formazioni della partita dell'anno - : Non sappiamo se possiamo definirla la partita dell'anno, ma di certo sarà un match che potrà segnare in un senso o nell'altro l'economia del campionato di Serie C . È il girone C ad ospitare il big ...

Serie C : Lecce-Catania - per i giallorossi prova di maturità - ecco le formazioni Video : In Serie C, [Video] nel girone meridionale, domani alle 14,30 si gioca allo stadio di via del Mare, Lecce-Catania. I giallorossi guidano la classifica generale con 4 punti di vantaggio sugli etnei e proveranno a vincere la gara per mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale del #campionato. Una prova di maturita' per la squadra salentina che in passato ha spesso fallito gli appuntamenti più importanti per dare una svolta positiva al proprio ...

Serie C : Lecce-Catania - per i giallorossi prova di maturità - ecco le formazioni : In Serie C, nel girone meridionale, domani alle 14,30 si gioca allo stadio di via del Mare, Lecce-Catania. I giallorossi guidano la classifica generale con 4 punti di vantaggio sugli etnei e proveranno a vincere la gara per mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale del campionato. Una prova di maturità per la squadra salentina che in passato ha spesso fallito gli appuntamenti più importanti per dare una svolta positiva al proprio ...

Lecce e Catania si giocano una fetta di promozione Video : Si torna a giocare anche in #Serie C dopo la pausa che ha interessato tutto il calcio che conta [Video]. Ieri l'anticipo del girone A fra Carrarese e Viterbese, 0-1. Oggi, alle 14,30, sara' la volta della Robur Siena sul campo dell'Arzachena, mentre il Piacenza ricevera' la visita dell'Olbia. Domani, alla stessa ora, le altre gare. In primo piano Alessandria-Pro Piacenza, Giana Erminio-Pontedera, Pisa-Monza, Pistoiese-Arezzo e Prato-Cuneo. Nel ...