Lazio | Berlusconi | nostro candidato non c' è | deciderà nuovo vertice

Centrodestra - patto a quattro : Berlusconi firma l'intesa con i centristi. Ma nel Lazio è stallo : 'Eravamo certi che il presidente Berlusconi avrebbe riconosciuto la dignità e l'importanza dell'Udc-Noi con l'Italia. Saremo il cuore liberale e Democratico cristiano della coalizione di centro destra'...

Centrodestra - patto a quattro : Berlusconi firma l'intesa con i centristi. Ma nel Lazio è stallo : 'Eravamo certi che il presidente Berlusconi avrebbe riconosciuto la dignità e l'importanza dell'Udc-Noi con l'Italia. Saremo il cuore liberale e Democratico cristiano della coalizione di centro destra'...

Berlusconi : “Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso” : Berlusconi: “Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso” “Valuteremo e decideremo nei prossimigiorni. ancora nulla è stato deciso”, ha detto il leader diForza Italia, lasciando gli studi di Matrix Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso” sembra essere il primo su NewsGo.

Berlusconi : 'Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso' : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a "Matrix" ha detto che sul nome del centrodestra per il candidato alle Regionali in Lazio "nulla è ancora deciso". Rispondendo ai giornalisti che ...

Lazio - Pirozzi : non ho incontrato nè sentito Berlusconi : Roma, 16 gen. (askanews) 'Se è vero che qualche giorno fa ho incontrato Berlusconi? No, non è vero, non l'ho sentito neanche per telefono o per sms. Se ne scrivono tante ' A parlare è Sergio Pirozzi, ...

Regionali Lazio - centrodestra spaccato sul candidato : Berlusconi dice no a Pirozzi - ma spunta l’ipotesi ticket con Bertolaso : Veline, abboccamenti, depistaggi, cene presunte e poi smentite. Il centrodestra nel Lazio è sull’orlo di una crisi di nervi, già distrutto dalle correnti, dalle gelosie personali e messo a dura prova da personalismi simili a quelli che portarono all’harakiri del 2016 nel Comune di Roma. Allora, l’improbabile candidatura di Guido Bertolaso – sostituito in corsa dall’ormai desaparecido Alfio Marchini – privò Giorgia Meloni di un clamoroso accesso ...

Regionali Lazio - Berlusconi : ho nome - vediamo se interessato accetta : "E' l'ultima cosa che dobbiamo decidere con gli alleati. Non è così facile trovare una persona che sappia governare bene in una situazione come quella laziale che contiene Roma. Noi abbiamo in testa ...

Lazio - spunta il ticket Pirozzi-Bertolaso appoggiato da Berlusconi : Ipotesi ticket Sergio Pirozzi-Guido Bertolaso per le regionali del Lazio. Silvio Berlusconi starebbe pensando all'ex capo della Protezione Civile, già candidato sindaco di Roma nel 2016 poi ritiratosi,...

Berlusconi candida Gasparri a governatore del Lazio : "Pirozzi lasci" : Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, è il candidato ufficiale di Silvio Berlusconi (e del centrodestra) a governatore della regione Lazio alle prossime

Berlusconi in campo : nel Lazio c'è Gasparri : A Silvio Berlusconi tocca venire oggi a Roma per sciogliere definitivamente il nodo della candidatura del centrodestra per la regione Lazio. In pole position è Maurizio Gasparri nella sfida a Nicola ...

REDDITO DI DIGNITÀ/ Fisco - Berlusconi : "Nessuno sotto i 1000 euro". AgevoLazioni per chi ha animali domestici : REDDITO di DIGNITÀ: Silvio Berlusconi si gioca (forse) l'asso della sua campagna elettorale. La proposta shock per il Fisco: chi guadagna meno di 1000 euro al mese non pagherà le tasse e...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 16:36:00 GMT)

Berlusconi : agevoLazioni per chi si prende cura di animali domestici : "Nel nostro programma abbiamo inserito il Codice per la difesa dei diritti degli animali e anche agevolazioni fiscali per chi si prende cura di un animale domestico". Lo ha annunciato Silvio ...

Centrodestra - Salvini : “Stop agli incontri con Berlusconi. Hanno detto no a cancelLazione sconti di pena sui reati gravi” : Stop a qualsiasi incontro tra Lega Nord e Forza Italia. Lo dice Matteo Salvini, furente per il fatto che Forza Italia ha votato contro il disegno di legge firmato dal leghista Nicola Molteni che prevede (a questo punto prevedeva) la cancellazione dello sconto di pena per i reati più gravi, a partire dalla violenza sessuale. “Sospendiamo qualsiasi tavolo e incontro con Silvio Berlusconi finché non avremo spiegazioni ufficiali” dice ...

Candidato per il Lazio e coalizione ampia Berlusconi detta la linea : 'La sinistra non ha più nulla da dire di fronte alle sfide complesse dei nostri giorni. Che si mettano d'accordo o meno, poco cambia'. Silvio Berlusconi sulla sua pagina Facebook ridimensiona l'...