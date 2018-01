Lazio | le condizioni di Ciro Immobile

Lazio - Inzaghi svela tutto : le condizioni di Anderson - l’obiettivo stagionale e le polemiche sugli arbitri : Dopo lo stop con mille polemiche nel match contro il Torino, la Lazio proverà a ripartire a cominciare dalla delicata trasferta di Bergamo. Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa presentando la gara con gli orobici: “Con l’Atalanta servirà una prestazione migliore di quella con il Cittadella di giovedì. Domani sarà dura. Le vittorie in trasferta? Stiamo esprimendo un grande calcio, sia in casa ...

Lazio - Inzaghi in conferenza : “Var? Ho parlato con Rosetti” - le ultime sulle condizioni di Anderson e Wallace : Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è tornato sulle polemiche relative al Var che si sono susseguite al match con la Fiorentina: “C’è rammarico per quanto accaduto domenica scorsa, meritavamo di vincere. Nelle ultime partite siamo stati danneggiati ma questa non deve essere una scusa. Si sta utilizzando di più ultimamente il VAR a discapito della nostra classe ...

Lazio - Inzaghi parla i conferenza stampa : tutto sulle condizioni di Immobile : “Ciro Immobile risente un po’ del problema che aveva accusato alla vigilia della gara contro ‘Udinese. Mercoledì si era allenato con la squadra, ieri il problema si è ripresentato: valuteremo, ci sono speranze, vedremo come reagirà”. Questo l’annuncio del tecnico della Lazio Simone Inzaghi in merito alle condizioni del suo centravanti Ciro Immobile. Il derby è alle porte ed ancora permangono i dubbi in merito alla ...