Lavori alla rotatoria del casello di Firenze-Impruneta la prossima settimana

Il bike style di Deus ex Machina evolve con i capispalla. A Wp Lavori in Corso la distribuzione in Italia : Un format che abbiamo portato anche a Milano nel 2013, in via Thaon di Revel, e che esporteremo in altre città del mondo, con due opening in programma nel 2018 tra Amsterdam e, probabilmente, sulla ...

Lavori in piazza Garibaldi : via solo 3 parcheggi davanti alla Manzoni : Vince la linea morbida. Non passa, se così si può dire, la 'linea Pizza'. Alessandro Venanzi è entrato a gamba tesa nella questione della soppressione dei parcheggi di piazza Garibaldi riuscendo a ...

Davide Barco : l'illustratore dei capoLavori social di Nba e FIP al social show di Basket dalla Media : I disegni sui social Media della lega di Basket più bella del mondo, la Nba, sono suoi e l'artwork dedicato nelle Finals 2016 ha totalizzato più di 600k "like" tra Instagram e Facebook. Un ...

Bilancio di fine anno di Ater Umbria. Dalle novità legislatica alla riscostruzione post sisma. Al vi i Lavori ntro la primavera 2018 : (UNWEB) Perugia. La ricostruzione post-terremoto, le politiche di prevenzione legate al miglioramento della vulnerabilità sismica del patrimonio ERP e le rinnovate attenzioni che riguardano il mondo ...

Emergenza neve - l’ok alla copertura finanziaria per Lavori urgenti e adozione piano neve 2018 : Chieti - La Provincia di Chieti ha ricevuto conferma dal Centro Operativo Regionale dell’avvenuto riconoscimento, da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, delle spese sostenute per i lavori di somma urgenza autorizzati in occasione dell’Emergenza neve che interessò il territorio abruzzese a partire dalloscorso mese di gennaio. Questa comunicazione sta a significare che gli Uffici dell’Ente potranno adottare nelle ...

Palermo : terminati Lavori alla Rianimazione dell'Ingrassia - operativi 8 posti letto : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - Torna pienamente operativa l’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Ingrassia di Palermo. Conclusi i lavori di riqualificazione del reparto che aveva costretto a ridurre a quattro il numero di posti letto, da questa mattina tutti gli otto posti sono in funzion

Palermo : Lavori alla rete idrica - domani stop acqua in alcune zone della città : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - stop all'erogazione dell'acqua domani, giovedì 21 dicembre, dalle 8 alle 20, in alcune zone di Palermo. L'interruzione - che riguarderà le zone di piazza Leoni- viale Del Fante, piazza Don Bosco- viale Lazio, via Empedocle Restivo- Aquileia, viale Michelangelo- Cruilla

Annunciato inizio dei Lavori alla diga foranea : ok al taglio e alla soffolta al Porto : Ricordiamo che all'Abruzzo del Terzo Millennio manca ancora una infrastruttura portuale degna di questo nome e che possa finalmente rilanciare l'economia turistica e offrire quei collegamenti che ...

L'allarme della polizia locale : Lavoriamo contro il terrorismo ma non abbiamo alcuna tutela : Non solo multe, la polizia locale è tanto altro. Una serie di ruoli, con rischi annessi e connessi, che non vengono però riconosciuti dallo Stato. Il motivo? L’esclusione dalla legge 121 nella quale, al contrario, sono inserite tutte le forze di polizia dello Stato come ad esempio i carabinieri.Questa legge è il frutto di un lungo percorso di “democratizzazione” delle polizie in Italia. Nel 1981 la legge 121 ...

Ape social - la platea si allarga : aggiunte 4 categorie di Lavori gravosi. Per le donne 'sconto' di un anno a figlio : Il governo ha depositato in Commissione Bilancio della Camera l'emendamento alla manovra che allarga l'Ape social ad un totale di 15 categorie di lavori 'gravosi', assorbendo quindi le 4 categorie in ...

Renzi e Toti visitano i Lavori dello scolmatore a Genova. Alla giornalista : “Non dica che è campagna elettorale” : Il treno “Destinazione Italia” del Pd ha fatto tappa a Genova, dove Matteo Renzi è stato insieme al responsabile della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico Erasmo D’Angelis e il commissario straordinario delegato dal governo per il dissesto e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al cantiere del Bisagno. Nel 1970, 2011 e 2016 l’esondazione del torrente hanno causato alluvioni che hanno devastato la città: “Abbiamo ...

Lega Serie A - alla “ricerca” del presidente : ripartono i Lavori - in giornata novità importanti : Ha ripreso i lavori l’assemblea della Lega Calcio di Serie A, interrotta lo scorso lunedi’ per permettere ai presidenti della squadre della massima Serie italiana, di trovare una convergenza sul nome del nuovo presidente e sul nuovo amministratore deLegato. Tutti presenti i rappresentanti dei club e inizio dei lavori slittato di un’ora (alle 11,30 anziche’ le 10,30 previste), a causa dei problemi a un treno che ha ...

Lega Serie A - Lavori in corso : Mediaset e Sky alla finestra : Si sono intensificati i rumors su una designazione al vertice della Lega del numero uno della Consob *Giuseppe Vegas , già viceministro dell'Economia tra il 2005 e il 2006 (governo Berlusconi) e ...