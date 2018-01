La Roma punta Berardi | decide Dzeko

Calciomercato Roma - le ultime sulla trattativa Dzeko-Chelsea intanto spunta il nome di Ziyech : Calciomercato Roma – Il big match della 21^ giornata di Serie A metterà di fronte Inter e Roma. Nonostante i rumors di mercato che circolano sul suo conto, Di Francesco ha deciso comunque che lancerà titolare Edin Dzeko che potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia giallorossa. La trattativa per un suo passaggio al Chelsea infatti prosegue ad oltranza. Il bosniaco ha già dato il suo via libera al trasferimento, ora la Roma dovrà ...

Roma - punta pistola carica contro poliziotti : punta una pistola carica contro gli agenti di Polizia che lo hanno trovato e poi arrestato, mettendo fine alla sua latitanza. Le indagini dei poliziotti del Commissariato Sant'Ippolito andavano avanti ...

Romanzo famigliare - anticipazioni puntata del 23 gennaio : Agostino sotto processo : Due donne, una madre e una figlia, una gravidanza, insieme generazioni a confronto, errori che si ripetono e storie che raccontano l’Italia sullo sfondo di una Livorno emblematica: Romanzo famigliare torna su Rai1 martedì 23 gennaio alle 21,25. In prima serata la nuova fiction diretta da Francesca Archibugi. Romanzo famigliare | Leggi cos’è successo nella scorsa puntata: Romanzo famigliare, il quarto episodio Romanzo famigliare, trama e ...

Romanzo Famigliare : anticipazioni quinta puntata di lunedì 22 gennaio 2018 : Nelle anticipazioni della nuova puntata di Romanzo Famigliare di lunedì 22 gennaio 2018 grandi colpi di scena: Agostino vittima di un provvedimento disciplinare Emma rischia la galera Ivan vs Federico Ritroveremo un Agostino, interpretato dall’affascinante Guido Caprino sempre più confuso e carico di problemi. Se da una parte, dovrebbe essere più tranquillo per aver avuto la certezza che Micol (Fotinì Peluso) è sua figlia, dall’altra si trova ...

Chelsea - trattative con Roma. Si punta al doppio colpo Dzeko-Palmieri : Roma, 19 gennaio 2018 - Proprio nelle ore in cui si potrebbe concretizzare il passaggio del duo romanista Dzeko-Palmi eri al Chelsea in cambio di 50 milioni più il prestito di Batshuayi (ma i ...

Romanzo famigliare - trama quinta puntata : Emma ed Agostino nei guai! : Nella quinta e penultima puntata della fiction Rai Romanzo famigliare, con protagonisti Vittoria Puccini, Giancarlo Giannini e Guido Caprini ci saranno guai e pericoli per Emma in Fondazione ed Agostino in Marina. La fiction Rai Romanzo famigliare è giunta già al suo penultimo appuntamento, previsto per lunedi 22 gennaio. Nella quinta puntata di questo family drama ambientato a Livorno vedremo Emma (Vittoria Puccini) rischiare la galera a causa ...

‘Romanzo famigliare’ sbaraglia la concorrenza : pieno di ascolti per la quarta puntata : Ancora un grande successo per la fiction ‘Romanzo famigliare’, che con la quarta puntata trasmessa ieri su Rai Uno, ha...

“Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Quarta puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e ...

“Romanzo Famigliare” – Terza puntata di lunedì 15 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Terza puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Terza puntata di lunedì 15 gennaio 2018 – Trama e ...

RomaNZO FAMIGLIARE / Replica quarta puntata e commento : una nuova possibilità per Emma e Giorgio? : Cosa è accaduto nella quarta puntata di ROMANZO FAMIGLIARE? Ecco il riassunto dell'episodio e tutte le info utili per rivederlo in Replica sul sito di RaiPlay. (Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 08:07:00 GMT)

Roma-Shakhtar Donetsk - ottavi Champions League 2018 : quando si giocano? Programma - orari e tv di andata e ritorno. Appuntamento a febbrario : Gli ottavi di finale della Champions League 2018 si avvicinano a grandi passi e la Roma vorrà essere assoluta protagonista. I giallorossi, dopo un girone eliminatorio da favola vinto davanti a Chelsea e Atletico Madrid, sono attesi da una sfida da dentro o fuori contro lo Shakhtar Donetsk: la formazione ucraina sembra essere assolutamente alla portata dei ragazzi di Eusebio Di Francesco ma non va dimenticato che questa squadra ha sconfitto ed ...

Romanzo Famigliare / Replica quarta puntata e commento : Agostino ed Emma al capolinea? : Cosa è accaduto nella quarta puntata di Romanzo Famigliare? Ecco il riassunto dell'episodio e tutte le info utili per rivederlo in Replica sul sito di RaiPlay. (Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 05:33:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - il Chelsea punta Emerson Palmieri (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: il Chelsea di Antonio Conte punta il terzino brasiliano Emerson Palmieri sul quale ormai da tempo c'è anche la Juventus.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 03:36:00 GMT)

Anticipazioni Romanzo Famigliare del 22 gennaio - nella quinta puntata guai per Agostino in Marina ed Emma in Fondazione : Continua su Rai1 la programmazione della fiction diretta da Francesca Archibugi: con la quinta puntata di Romanzo Famigliare del 22 gennaio vanno in onda in prima serata su Rai1 il settimo e l'ottavo episodio di questo family drama all'italiana ambientato a Livorno, con l'Accademia Navale sullo sfondo. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA SERIE DI RAI1 CON VITTORIA PUCCINI E GUIDO CAPRINO Proprio le vicende della vita della Marina ...