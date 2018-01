La ragazza che aveva messo all’asta la sua verginità non voleva farlo davvero

Verginità all'asta - parla la ragazza : Scherzo diventato incubo : È finita su tutti i giornali italiani e sulla stampa britannica, per quella sua scelta di vendere la sua Verginità e così pagarsi gli studi alla prestigiosa università di Cambridge. Una storia che ha fatto scalpore quell della diciottenne italiana che sul web si presenta come Nicole. Peccato che di vero abbia poco o nulla."È iniziata come una provocazione, ma ho capito quanto fossi dentro questa storia quando è arrivata l' offerta ...

Milano - droga dello stupro - parla la ragazza violentata : "Ricordo solo che ho urlato : 'Basta'. Poi il buio" : Nove mesi. Poco. Troppo poco. Voce bassa e dolce, tono gentile e fermo quando risponde al Corriere : "Da quella notte di aprile, ho dovuto nascere di nuovo. Ricominciare a vivere. Serve tempo e ...

Milano - ragazza violentata con la droga dello stupro : tre arresti | Il video che li incastra : Ore di abusi da parte di tre uomini in un appartamento, dopo che la 23enne aveva accettato l’invito a bere qualcosa in un locale da parte di un 29enne che la corteggiava. Nel bicchiere una sostanza a base di benzodiazepine, che cancella i ricordi

“Mio figlio nato morto in una prigione libica”. La fuga di una ragazza che sperava nell’Europa : “Sto sotto un ponte” : “Dopo 4 mesi in questa prigione libica, una notte ho cominciato ad avere le contrazioni. Stavo molto male ma non c’era nessuno che mi potesse aiutare. Nessuno ha chiamato un medico. Così dopo due giorni ho partorito, ma il mio bambino era morto. Non so dire cosa abbiano fatto del suo corpo”. È il racconto di una donna eritrea al microfono dell’inviato Massimiliano Cochi, in un’intervista al Tg2000. La giovane al momento si trova a Ventimiglia in ...

Dolores - ragazza di campagna che segnò gli anni Novanta Voce unica - grande autrice : Figlia dell’Irlanda profonda, con i Cranberries che volevano essere come gli U2. Poi « il trionfo, ma anche il disagio che la costrinse al ritiro per tutto il decennio successivo

Dolores O' Riordan - ragazza di campagna che segnò i nostri anni'90 : Perché quell'album capolavoro, "No Need to Argue", con cui i Cranberries diventarono la seconda band irlandese più popolare del mondo dopo gli U2, divenne la colonna sonora precisa di quella stagione.

GIORGIA CALDARULO / Chi è la ragazza che ha baciato l'attore Cameron Dallas? (Uomini e donne) : GIORGIA Caldaruolo ha baciato l'attore Cameron Dallas a Milano, in occasione della Fashion Week. Ma qual è il vero motivo di questo bacio che ha fatto il giro del mondo?(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:38:00 GMT)

"Facciamo che io sono la ragazza - tu il ragazzo". Accuse di molestie ai fotografi Testino e Weber. Vogue li licenzia : I fotografi di moda Mario Testino e Bruce Weber sono stati accusati di abusi sessuali e, di conseguenza, la loro collaborazione con la Condé Nast (casa editrice che pubblica Vogue) è stata interrotta.Il peruviano Testino, 63 anni, è uno dei più apprezzati fotografi di moda. Le sue immagini della tennista Serena Williams mamma appaiono sul numero di febbraio di Vogue, reso noto questa settimana. Diversi modelli ed ex ...

Rubano il pc che dà la voce a Miya - ragazza disabile. L’appello dei genitori : «Aiutate la nostra bambina» : Si chiama Miya Thirlby, ha sedici anni e vive con i genitori a Plymouth, a sud ovest dell’Inghilterra. Soffre di epilessia, è disabile e l’unico modo con cui riesce a comunicare col mondo esterno è attraverso un computer che la aiuta a parlare. Un computer lasciato incustodito nella macchina del papà e che è stato rubato nella giornata di ieri, costringendo i genitori a lanciare un appello sui social affinché qualcuno li aiuti a ...

Iran : data della foto - logo e tematiche femministe : ecco perché la ragazza dell’hijab non c’entra con le proteste : Secondo alcuni, lo è diventata. Ma in origine non era lei il simbolo delle proteste in Iran. Non è quella ragazza in piedi su una centralina elettrica di Enghlab Avenue (via della Rivoluzione) a Teheran, a capo scoperto e intenta a sventolare il suo velo bianco, l’emblema delle manifestazioni e degli scontri iniziati il 28 dicembre nel nord-est del Paese e allargatisi poi a molte altre città dell’Iran. Non può esserlo perché quell’immagine è ...

Ritrovato il corpo della ragazza che si è lanciata in mare dopo la lite col fidanzato a Capodanno : Il cadavere di Alessia Puppo, la giovane di Strevi (in provincia di Alessandria) che era dispersa in mare dalla sera di Capodanno, è stato Ritrovato nel primo pomeriggio di oggi nello specchio acqueo davanti alla costa tra Alassio e Laigueglia. Le ricerche da parte della guardia costiera e dei vigili del fuoco erano riprese questa mattina, con ...

Iran - ricercatrice a Teheran : “La ragazza che si è tolta il velo? Semplificazione dei media a uso del lettore occidentale” : “Quell’immagine probabilmente è tratta da un video di proteste precedenti, ma è forte perché richiama a una componente femminile che sicuramente è parte della protesta. Tuttavia, la scelta di quello scatto rischia di ridurre tutto alla questione del velo che, in Iran, assume molte sfaccettature diverse”. Parla dell’immagine della ragazza che manifesta in piazza sventolando il velo diventata un simbolo delle proteste di questi ...