La protesta dei magistrati onorari | senza porto d' armi siamo a rischio

“Meraviglie – La penisola dei tesori” : la protesta del Veneto - le Dolomiti anche nostre : A seguito della messa in onda della puntata sulle Dolomiti di “Meraviglie – La penisola dei tesori” di Alberto Angela, dal Veneto e dal bellunese è arrivata la protesta per il documentario girato in tutta in provincia di Trento e in parte in provincia di Bolzano, “ma il 46% delle Dolomiti Unesco si trova in Veneto, e piu’ precisamente nel Bellunese“, ha dichiarato al Corriere delle Alpi Roberto Padrin, ...

Elezioni - bavaglio AgCom agli opinionisti in tv. Da Berlinguer a Formigli - da Giletti a Porro - protesta dei conduttori dei talk : Con una leggendaria supercazzola l’Autorità di garanzie cerca di spiegare all’Ordine dei giornalisti il folle regolamento sui cronisti e gli opinionisti, costretti a svelare le loro preferenze politiche e culturali per partecipare ai dibattiti tv durante la campagna elettorale in periodo di par condicio: “La norma sul contraddittorio tra opinionisti fa riferimento al caso specifico di programmi extra tg il cui format venga focalizzato ...

Pedaggi autostradali - Sit In di protesta dei sindaci al casello Aq ovest contro rincari : L'Aquila - E' in corso nei pressi del casello autostradale della A24 L'Aquila ovest, il sit-in dei sindaci guidati dal sindaco dell'Aquila per protestare e ribadire il no all'aumento delle tariffe dei Pedaggi autostradali. La società Strada dei Parchi ha determinato l'aumento nei tratti della autostrade A24 E A25nella misura del 12,89% Nel frattempo dal monto politico e sindacale molte sono le voci che si ...

Il paese dove protestano a favore dei migranti : A Ripabottoni, in Molise, un gruppo di cittadini si è opposto alla chiusura di un centro di accoglienza dove vivevano 32 richiedenti asilo The post Il paese dove protestano a favore dei migranti appeared first on Il Post.

protesta dei radicali durante la cerimonia d'addio di Spelacchio : Roma, (askanews) - Un gruppo di radicali sostenitori del referendum sulla messa a gara del Trasporto pubblico locale (Tpl) si è presentato ai piedi di Spelacchio, in occasione della cerimonia di addio ...

Atac - la protesta dei radicali sotto Spelacchio : “Abbiamo chiesto referendum ma l’amministrazione M5S cambia le regole” : Spelacchio non ha pace. Anche nel giorno del suo addio è stato testimone dell’ennesima polemica,questa volta dei radicali. Un gruppo di militanti si è infatti presentato sotto l’albero, proprio al momento dell’arrivo dell’assessora Montanari per protestare contro il mancato referendum su Atac. L'articolo Atac, la protesta dei radicali sotto Spelacchio: “Abbiamo chiesto referendum ma l’amministrazione M5S ...

protesta in aula dei lavoratori contro M5s : buffoni : Roma – Al grido di “buffoni, buffoni” e “basta prese per il c…” è stata inscenata una Protesta in Assemblea capitolina dei lavoratori della Roma Multiservizi, che hanno... L'articolo Protesta in aula dei lavoratori contro M5s: buffoni su Roma Daily News.

Tunisia - dilaga la protesta contro gli aumenti dei prezzi : scontri e saccheggi in tutto il Paese : La protesta popolare era nata nei giorni scorsi contro l'ondata di aumento dei prezzi per l'entrata in vigore della finanziaria 2018, che ha introdotto maggiorazioni per carburanti, assicurazioni, servizi, un aumento dell'iva dell'1%, e altre misure adottate dal governo per cercare di contenere la spesa pubblica. Nelle regioni del centro e del sud la protesta assume anche un valenza sociale contro la disoccupazione e la marginalizzazione dei ...

protesta in piazza dei docenti precari valdostani su mancato riconoscimento diploma magistrale : Anche in Valle d'Aosta, come nel resto d'Italia, oggi scioperano e Protestano in piazza i docenti precari della scuola d'infanzia e primaria contro quella che definiscono la 'vergognosa' sentenza del ...

Scuola - sciopero dei professori lunedì 8 gennaio : i motivi della protesta : Anno nuovo, primo sciopero. Lunedì 8 gennaio 2018 è previsto un nuovo sciopero del personale della Scuola che coinvolgerà sia docenti sia Ata a tempo indeterminato e determinato...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - la protesta di Coreglia Antelminelli (oggi - 4 gennaio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sopra quota 3,85 euro ad azione. La protesta del comune di Coreglia Antelminelli. Ultime notizie live di oggi 4 gennaio 2018(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 06:14:00 GMT)

Juventus-Torino senza telecronaca su Rai Uno : sciopero dei giornalisti - i motivi della protesta : Ricordiamo che anche lo slalom femminile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, dovesse essere senza telecronaca ma così non è stato.

Juventus-Torino senza telecronaca su Rai Uno : sciopero dei giornalisti - i motivi della protesta : Questa sera si gioca Juventus-Torino, quarto di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno ma, a differenza degli altri incontri, non sarà accompagnato dalla telecronaca, da interviste e da interventi bordocampo. Immagini mute a causa della protesta dei giornalisti di RaiSport dovuta al mancato acquisto dei diritti dei Mondiali 2018 di calcio da parte della tv di Stato. I giornalisti del servizio ...

Sciopero Rai del 3 gennaio 2018 : Juventus-Torino e sci senza telecronaca - protesta per la mancata trasmissione dei Mondiali di calcio : E’ ufficiale: proclamato lo Sciopero dei giornalisti sportivi Rai per la giornata di mercoledì 3 gennaio 2018. Una decisione che potrebbe lasciare amareggiati i telespettatori che proprio questo mercoledì hanno in programma l’appuntamento con il match di Coppa Italia tra Juventus e Torino oltre anche alla diretta dello slalom femminile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il motivo della protesta si giustifica in ...