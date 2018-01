La politica estera/ Manifesto degli interessi italiani nel mondo : È opportuno, in questo periodo di grandi cambiamenti, dedicare una particolare attenzione ai problemi ed alle prospettive della nostra politica estera. Occorre prima di tutto riflettere sul peso dell'Italia nello scacchiere mondiale. Non siamo certo una grande potenza e nemmeno possiamo ambire ad una leadership in ambito europeo ma ...

E la politica estera cosa pensa della campagna elettorale italiana? : Alcuni membri della Commissione Europea hanno recentemente sottolineato in dichiarazioni di protesta, le loro preoccupazioni circa la campagna elettorale italiana e, più precisamente, la situazione che verrà a crearsi dopo che milioni di italiani si saranno recati alle urne per votare il partito che dovrà rappresentarli. In particolare, i politici Moscovici, Katainen e Timmermans evidenziano sì l'incertezza che farà da sfondo al post voto, ma ...

politica estera e campagna elettorale - una moratoria sulle promesse non sostenibili : Nei giorni scorsi le preoccupazioni (comprensibili e condivisibili), espresse da alcuni membri della Commissione europea, per il quadro politico che potrebbe emergere in Italia dopo le elezioni del 4 marzo, hanno suscitato le prevedibili reazioni di protesta di vari esponenti politici italiani. Non sono mancate le consuete accuse alla Commissione d'indebita interferenza nelle vicende interne di un paese sovrano. Eppure le dichiarazioni di ...

Come sta cambiando la politica estera italiana : E che quello che ai tempi di Gheddafi era per noi un caposaldo e un ingresso robusto nell'economia nord-africana, rimane un'incognita e un'insidia. Essere ambiziosi, oggi, significa in primo luogo ...

L’Africa subsahariana è una priorità della politica estera italiana : In #africa occidentale e Sahel la prima missione dell'anno per il ministro degli Affari esteri, Angelino Alfano, per visitare #Niger, #Senegal e Guinea. L'Africa subsahariana rappresenta una priorita' della politica estera italiana, così il responsabile della Farnesina in una nota apparsa ieri sul sito web del ministero. Con l'Africa è stato attivato un partenariato paritario a tutto campo, sottolinea Alfano, evidenziando i punti principali: ...

I 10 fatti più importanti del 2017 in politica estera : Il responso delle urne ha aperto ad uno scenario di governance difficile e di instabilità politica. Nonostante Ciudadanos, il partito di Albert Rivera e Inés Arrimadas, abbia vinto con il 25% dei ...

Beijing - Yang Jiechi incontra la delegazione del Comitato Usa per la politica estera : Martedì 12 dicembre Yang Jiechi, membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e consigliere di Stato cinese, ha incontrato a Zhongnanhai la delegazione del Comitato Usa per la politica estera. Yang Jiechi ha dichiarato che mantenere uno sviluppo stabile, sano e duraturo delle relazioni tra Cina e Stati Uniti corrisponde agli interessi fondamentali dei due Paesi, e risponde ...

Usa - Bernie Sanders torna a scuola : corsi di politica estera in vista del voto nel 2020 : In particolare il senatore del Vermont sta frequentando una scuola di politica estera e affari internazionali con i massimi esperti della materia, nel tentativo di definire la sua visione a livello ...

M5s - Di Maio e l’incontro col cardinale Parolin negli Usa : “Anche al Vaticano va spiegata nostra politica estera” : “Papa Francesco ha detto delle parole importantissime. È la grande occasione per chiudere la partita e approvare un diritto sacrosanto degli italiani”. Luigi Di Maio, a margine della cena elettorale organizzata a Ostia in sostegno della candidata grillina al ballottaggio (guarda il video) di domenica prossima per la presidenza del X Municipio dopo due anni di commissariamento. “Insieme alla legge sui vitalizi, per noi quello ...

Di Maio a Washington : "Ecco la politica estera di M5s" : Poi si rituffa sui temi di politica estera cercando di rassicurare su Ue, Nato, missioni militari all'estero e Russia, ma mettendo dei paletti che evidenziano evidenti dissonanze con l'...

