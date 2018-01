La passione muove il mondo | tantissimi arrivano dal Nord per Lecce- Catania

: L'Artista si muove con Passione e Amore all'interno del suo mondo. L'Uomo apre le porte di questo mondo per condivi… - francescaRSSN : L'Artista si muove con Passione e Amore all'interno del suo mondo. L'Uomo apre le porte di questo mondo per condivi… - Ari1927 : E' il movimento E' la passione E' la fusione tra due corpi Tra musica e rumore Che ti muove Facendo il gioco dell'amoreeeeee ???? - krishnadeltoso : RT @giordi63: @BDaigo @paoloigna1 @krishnadeltoso Un buon inizio, ma non basta. Ci vorrebbero Politici che trasmettano passione, perché all… - BDaigo : RT @giordi63: @BDaigo @paoloigna1 @krishnadeltoso Un buon inizio, ma non basta. Ci vorrebbero Politici che trasmettano passione, perché all… - giordi63 : @BDaigo @paoloigna1 @krishnadeltoso Un buon inizio, ma non basta. Ci vorrebbero Politici che trasmettano passione,… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 21 gennaio 2018) Sarà fantastico rivedere il "Via del mare" come i vecchi tempi, stracolmo die amore verso il. Per il big match trasaranno oltre 16 mila gli spettatori sugli spalti e, come spiegato anche dal Vicepresidente dell'Unione Sportiva, Corrado Liguori, in tutto le presenze allo stadio (considerando anche chi ci lavora) hanno toccato quota 19.000. Un vero e proprio numero da Serie A più che da Serie C: ci sarà un'atmosfera eccezionale. Atmosfera che vogliono vivere anche tanti salentini lontani da casa. Infatti, tra ieri sera e stamattina sono davveroi tifosi delche stanno tornando a casa, anche solo per qualche ora: il tempo di sostenere la squadra per. Tra questi, c'è Francesco che arriverà alle 11 da Bologna, Mario che ha cercato un passaggio su internet direttamente da Foggia, Angelo che per l'occasione farà ritorno ...