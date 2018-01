La modella Sofia Richie sexy con suo nuovo boyfriend FOTO

Francesca Sofia Novello - la modella di underwear che tutti paragonano a Brooke Shields : Quando uscì Laguna blu (nel 1980) lei non era ancora nata, ma probabilmente si sarà vista il film dopo che in molti hanno iniziato a paragonarla a Brooke Shields . Un accostamento niente male per Francesca Sofia Novello , giovane modella italiana di underwear che ora compare anche nella nuova campagna di Guess (senza mai trascurare gli studi di Giurisprudenza). Una lunga chioma castana e grandi occhi chiari, è davvero incantevole. Forse anche ...

Sofia Valleri - modella e artista italo-greca da capogiro : Chi oggi rappresenta al meglio la bellezza mediterranea? Noi non abbiamo dubbi, tra le migliori c’è anche Sofia Valleri. italo-greca, si è fatta conoscere come modella, posando per importanti brand e partecipando alla trasmissione Chiambretti Supermarket. Difficile resistere al suo fascino, a un fisico da far girare la testa e alla sua intensa vena creativa. Lo sa bene il marito Gianluca Tozzi, figlio del celebre Umberto, con cui ha appena ...