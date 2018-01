La marcia delle donne un anno dopo | Make America kind again

La marcia delle donne contro Trump un anno dopo : Il rosa dei berretti simbolo della contestazione, che un anno fa portò milioni in piazza in tutto il mondo sono ancora in movimento, da Washington a New York passando per Chicago, Denver, Seattle, ...

La marcia delle donne sta cambiando anche la politica. Obiettivo : le elezioni di Midterm : Questo fine settimana cade l’anniversario del giuramento del presidente Donald Trump. Ma non sarà questo l’evento celebrativo. Negli Stati Uniti e nel mondo centinaia di migliaia di attivisti ricorderanno l’anniversario della Marcia delle donne del gennaio 2017, la più grande manifestazione di dissenso nei confronti del nuovo presidente alla quale parteciparono più di due milioni di donne nel mondo. Quest’anno si Marcia non più nelle ...

Negli usa torna la marcia delle donne - un anno dopo fra #metoo e elezioni di midterm : Era stata definita la più imponente manifestazione pubblica nella storia degli Stati Uniti. dopo un anno, le donne scenderanno di nuovo in strada con la seconda edizione della Women's March. Lo scorso 21 gennaio la cosiddetta "onda rosa" - dal colore dei cappelli simbolicamente indossati dalle dimostranti - aveva invaso oltre 600 città in Usa e nel mondo con una massiccia partecipazione stimata complessivamente tra i 3 e i 4 ...

