La Corea del Nord alle Olimpiadi invernali FOTO

Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord - per Seul la pace non è lontana : “Olimpiadi grande chance” : Terza Guerra Mondiale: crisi Corea del Nord, per Seul la pace non è lontana. “Olimpiadi grande chance”, ha dichiarato il portavoce dell'amministrazione presidenziale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:58:00 GMT)

La regina nordCoreana del pop va al Sud per le Olimpiadi Il concerto a Pyongyang : foto : È arrivata a Seul la delegazione della Corea del Nord guidata da Hyon Song-Wol, cantante del gruppo pop femminile Moranbong band, fondato dallo stesso leader Kim Jong Un È arrivata a Seul la delegazione della Corea del Nord guidata da Hyon Song-Wol, cantante del gruppo pop femminile Moranbong band, fondato dallo stesso leader Kim Jong Un

Olimpiadi - delegazione NordCorea a Seul : 9.58 La delegazione Nordcoreana è arrivata oggi a Seul per ispezionare i siti e preparare manifestazioni culturali a margine dei Giochi olimpici invernali, che si terranno a febbraio in Corea del Sud. Si tratta della prima visita di responsabili della Corea del Nord in Corea del Sud in quattro anni.Le tv sudcoreane mostrano le immagini di un gruppo di 7 persone guidato da Hyon Song-Wol,leader di un complesso pop femminile molto popolare in ...

È ufficiale : 22 nordCoreani alle Olimpiadi con gli atleti del Sud|E Kim prova la seggiovia : Inizia la tregua olimpica. Accordo raggiunto a Losanna nella riunione chiave del Comitato olimpico internazionale: «Una pietra miliare»

Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang - in tre sport diversi : Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato oggi che Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi invernali che si terranno il prossimo febbraio a Pyeongchang, in Corea del Sud. Gli atleti gareggeranno nel pattinaggio artistico, nel pattinaggio The post Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in tre sport diversi appeared first on Il Post.

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord parteciperà alle Olimpiadi : sfilata sotto unica bandiera : TERZA GUERRA MONDIALE: adesso è ufficiale, la Corea del Nord prenderà parte ai Giochi Olimpici in Corea del Sud. Intanto la Cina accusa gli Usa di violazione territoriale...(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 15:21:00 GMT)

Corea del Nord : 'Bene il dialogo olimpico - ma non rinunciamo alle armi nucleari' Video : La mano tesa di Kim Jong-un nei confronti del vicino Sud, le due Coree sfileranno insieme [Video] il prossimo 9 febbraio alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang ed avranno un'unica squadra di hockey su ghiacchio femminile. Ma la questione del nucleare non è trattabile e la #Corea del Nord prora' a svilupparla nei prossimi mesi. Questo, in sintesi, è il senso dell'ultimo editoriale espresso dal Rodong Sinmun, il ...

Criptovalute - la Corea del Sud valuta la chiusura degli scambi : ...nelle ultime settimane - come i governi di tutto il mondo stiano ancora discutendo su come affrontare i rischi provocati da lle Criptovalute come B itcoin - la moneta virtuale più popolare del mondo, ...

Corea del Sud rialza le sue previsioni economiche del PIL al 3% del 2018 : ... e al costante mantenimento della buona tendenza dell'esportazione della Corea del Sud, più l'elaborazione delle politiche sull'incoraggiamento del consumo popolare da parte del governo l'economia ...

Kim Jong-un esalta potenziale tecnico e scientifico della Corea del Nord - : "Grazie alla creazione di un potenziale tecnico e scientifico, davanti a noi non ci sono difficoltà insuperabili, anche se le sanzioni dei nemici dureranno per 10 o 100 anni", ha sottolineato il ...

Corea del Nord : “Washington e Seul cancellino le esercitazioni per sempre” : La Corea del Nord chiede agli Stati Uniti e alla Corea del Sud di porre fine in maniera permamente alle manovre militari congiunte. Il messaggio è stato inviato attraverso un articolo pubblicato sul quotidiano Minju Joson. Secondo il giornale, lo stop provvisorio annunciato da Washington “non è altro che un trucchetto degli Stati Uniti per rinviare le manovre annuali” e “per liberarsi dalla responsabilità di complicare la ...

Scienziati americani stimano il numero di testate nucleari della Corea del Nord - : "Sulla base delle informazioni disponibili, stimiamo prudentemente che con il materiale nucleare in suo possesso la Corea del Nord potrebbe produrre 30-60 testate nucleare. Essa potrebbe già disporre ...

Olimpiadi invernali 2018/ Le due Coree sfileranno insieme sotto la bandiera della Corea unita : Olimpiadi invernali 2018, le due Coree sfileranno insieme alla manifestazione di Pyeongchang: i due Paesi avranno una squadra unita nell'hockey femminile(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:56:00 GMT)

Tensione in Asia : decisa la sorte della Corea del Nord Video : Gli Stati Uniti ed i 19 alleati, tra cui anche l'Italia, hanno deciso di inaugurare definitivamente il blocco navale della Corea del Nord [Video] controllando sistematicamente ogni nave diretta verso le coste di Pyongyang per impedire, così, a Kim-Jong Un di poter violare le sanzioni delle Nazioni Unite nonché l'importazione di materiale bellico. Non ci saranno complicazioni né interferenze con i traffici legali marittimi, ma saranno ostacolati ...