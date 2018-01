Kristoffersen in testa slalom Kitzbuehel

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 – Kristoffersen in testa dopo la prima manche - Hirscher a oltre un secondo! Gross sesto : Henrik Kristoffersen è al comando dello Slalom di Kitzbuehel dopo la prima manche. Il norvegese si rende protagonista di una prova eccezionale e guarda tutti dall’alto verso il basso in attesa delle manche decisiva che scatterà alle ore 13.30. Sulle nevi austriache, teatro della mitica discesa libera sulla Streif disputata nella giornata di ieri, lo scandinavo è riuscito a fare la differenza nella parte alta del tracciato e poi è stato ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2018 – Marcel Hirscher in testa dopo la prima manche! Myhrer e Kristoffersen inseguono - Gross undicesimo : Marcel Hirscher conferma di essere il più forte e confeziona una prima manche perfetta nello Slalom di Wengen. L’austriaco insegue il primo sigillo sulla pista svizzera e ha messo un mattoncino importante in vista della seconda manche che scatterà alle 13.15. Il dominatore della disciplina, sceso con il pettorale numero 7, ha messo in fila tutti i rivali sfoderando una sciata ai limiti della perfezione grazie alla quale è riuscito a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Classifica generale maschile : Hirscher sempre in testa - mini allungo su Kristoffersen : Marcel Hirscher ha guadagnato qualche punto di margine su Henrik Kristoffersen nella Classifica generale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’austriaco, infatti, è stato eliminato ai quarti di finale mentre il norvegese ha terminato la propria avventura al turno precedente. Il detentore della Sfera di Cristallo ora ha 54 lunghezze di margine sul rivale, e 94 su Jansrud. Di seguito la top ten della Classifica generale della Coppa del ...

LIVE Sci alpino - Gigante Alta Badia 2017 in DIRETTA : Hirscher in testa davanti a Kristoffersen. Decimo De Aliprandini. Alle 12.30 la seconda manche! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2017-2018. Il Circo Bianco rimane in Italia e dopo le due gare di velocità in Val Gardena si sposta sulla Gran Risa, per una due giorni di gare che si apre con il Gigante. La caccia è al super favorito Marcel Hirscher: l’austriaco ha vinto le ultime quattro edizioni disputate su questa pista ed ha ovviamente nel mirino ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2017 : re Marcel Hirscher in testa dopo la prima manche - secondo Kristoffersen : È ancora Marcel Hirscher a condurre le operazioni dopo la prima manche del Gigante. In Alta Badia, sulla Gran Risa, pista nella quale il campione austriaco ha vinto nelle ultime quattro edizioni, Hirscher è in testa con il tempo di 1’12″15, tempo realizzato grazie alla sua consueta aggressività sugli sci. In particolare, l’austriaco ha fatto la differenza nella prima parte, riuscendo così a stare davanti a tutti nonostante sul ...