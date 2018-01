: Katia Ricciarelli: Sono sempre stata di destra - francogarna : Katia Ricciarelli: Sono sempre stata di destra - GiovanniCalcara : RT @Libero_official: Il celebre soprano si sfoga sul palco della Meloni, la frecciatina all'ex marito - tarantapizzica : RT @Libero_official: Il celebre soprano si sfoga sul palco della Meloni, la frecciatina all'ex marito - xblunotte : RT @Libero_official: Il celebre soprano si sfoga sul palco della Meloni, la frecciatina all'ex marito - portentoorlando : Caccia ai personaggi "nascosti": dopo la Bongiorno, Lega, Fratelli d'Italia, mette alla luce Katia Ricciarelli , ma… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 21 gennaio 2018)si confessa. A 72 anni si è messa alle spalle il matrimonio con Pippo Baudo e adesso si gode una sorta di nuova giovinezza a cui lei stessa non rinuncerebbe mai. E in vista dell'appuntamento elettorale del prossimo 4 marzo, di fatto dichiara la sua fede politica senza usare giir di parole e rivela il nome che sceglierà dentro l'urna: "di- ha detto al Corriere della sera - e ora chepiù una ragazza, posso dirlo".Poi elogia Giorgia Meloni: "Intanto perché è una donna, e poi è decisa, determinata. Per l'Italia di oggi - aggiunge - ci vuole un generale. E a lui o a lei, noi che siamo soldatini, dobbiamo affidarci". Infine parla della sua relazione, ormai finita, con il conduttore Pippo Baudo. Lui dalegato alla Dc ha dovuto dividere la sua vita con una donna di. Ma a quanto pare ...