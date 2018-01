Karate | Austrian Championscup 2018 | dominio azzurro tra Cadetti e Juniores! Nove medaglie

: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEE ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??GARA?? KUMITE INDIVIDUALE IN ???? MAGLIA AZZURRA ???? ?… - EmilioFotino : ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEE ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??GARA?? KUMITE INDIVIDUALE IN ???? MAGLIA AZZURRA ???? ?… - AKS_Sesto : Alice Ulivi dopo il raduno con le Nazionali Cadetti, Juniores e Under 21 oggi è impegnata e nell'Austrian Karate... - FijlkamOfficial : Le Nazionali #Cadetti, Juniores e U21 domani impegnate nell'Austrian #KarateChampionscup2018 ??… - EmilioFotino : ??PARTITO OGGI?? ? CAT. KG. 76+ Christian Ferrara COMPLIMENTI_IRPINIA !!! ???? NAZIONALE ITALIANA ???? RADUNO e GARA?? IN… -

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2018) Italia dominante in Austria nel primo importante appuntamento stagionale per le Nazionali italianee Juniores. Gli azzurri hanno conquistatoori in occasione dell’, portando a casa il primo posto nelre e sancendo la propria supremazia in ambito giovanile nel panorama europeo. Le soddisfazioni maggiori arrivano dal kata, in cui gli italiani hanno fatto incetta di, conquistando l’oro tra icon Matilde Galassi (5-0 in finale contro la tedesca Hesse Neele) e con Alessio Ghinami (5-0 nell’ultimo atto contro il tedesco Till Sabel). Ma anche Mirko Barreca nel kata Juniores è salito sul gradino più alto del podio, superando in finale lo svizzero Andrin Durrer al termine di un percorso esaltante. Le soddisfazioni per i colori azzurri provengono anche dal kumite: Asia Agus ha vinto il titolo nella categoria ...