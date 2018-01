Kaley Cuoco super sexy al Critics Choice Awards 17 FOTO

Presto il secondo “sì” per Kaley Cuoco : la Penny di The Big Bang Theory sposerà il fidanzato Karl Cook : Kaley Cuoco ricorderà per sempre il giorno del suo trentaduesimo compleanno: proprio lo scorso giovedì 30 novembre, quando la star di The Big Bang Theory ha compiuto gli anni, il suo fidanzato Karl Cook le ha fatto la proposta di matrimonio — ovviamente accettata, e documentata sui social. "Bene, dopo quasi due anni ho finalmente avuto il coraggio di chiederle di sposarmi" ha scritto lui sul suo profilo Instagram, dove ha postato un video che ...