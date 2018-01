Kabul | attacco all’hotel Intercontinental | «43 vittime»

Kabul - attacco terroristico all'hotel degli stranieri. Media : 18 morti | : L'albergo Intercontinental è stato sotto assedio per 12 ore, i talebani hanno rivendicato il blitz. Tratte in salvo 126 persone, uccisi gli assalitori

C’è stato un attacco al più grande hotel di Kabul : Un gruppo di uomini armati ha tenuto prigionieri gli ospiti per 12 ore, prima di essere fermato dall'esercito: sei persone sono morte The post C’è stato un attacco al più grande hotel di Kabul appeared first on Il Post.