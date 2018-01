Juve | la conferenza di Allegri LIVE

Juve - Allegri in conferenza : "Dobbiamo correre - quota scudetto a 96 punti" : L'allenatore bianconero alla vigilia della prima partita del girone di ritorno: "Attenti al Cagliari, in casa è pericoloso"

Cagliari-Juventus - la conferenza stampa di Allegri : VINOVO - Le possibili insidie della prima giornata di ritorno, che precede l'inusuale sosta di gennaio, la condizione degli infortunati, le prospettive di una stagione che sta entrando nel vivo dopo ...

Hellas Verona-Juventus - la conferenza stampa di Allegri LIVE : Una sfida da non sbagliare, quella di Verona: la Juventus vuole chiudere al meglio il suo 2017. Per i bianconeri anche l'occasione di diventare per l'ennesima campioni d'inverno, nel caso in cui il ...

Serie A - Juventus-Roma : la conferenza di Di Francesco LIVE : Reduce dall'eliminazione in Coppa Italia ad opera del Torino, la Roma si appresta a far visita alla Juventus nel posticipo della 18giornata di Serie A in programma all'Allianz Stadium alle 20:45. ...

Serie A - Juventus-Roma : la conferenza di Allegri LIVE : Quelle che Allegri ha definito "feste sul campo" cominciano domani per la Juventus: all'Allianz Stadium arriva la Roma di Eusebio Di Francesco, per un match ad alta quota. L'allenatore bianconero, ...

Juventus - Allegri in conferenza : “il normale quest’anno non basta”. E sulla formazione… : Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l’Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus: “Aver vinto a Napoli è stato un passo in avanti. Quella di domani è una partita importante: ci confrontiamo contro la prima del campionato, raramente capita di giocare in una settimana con entrambe le prime. La cosa più importante era raggiungere il passaggio del turno in Champions League e ...

Juventus-Inter - la conferenza di Massimiliano Allegri LIVE : Nelle occasioni che contano, la Juventus ha saputo dare la risposta che si attendeva. Il Napoli ha subito la prima sconfitta del campionato proprio contro i bianconeri, che poi hanno centrato la ...

Juventus - Allegri soddisfatto in conferenza : 'Gol di De Sciglio? Finalmente!' : ... problema alla mano per l'attaccante ma con il Napoli ci sarà Serie A, dov'è finito il campionato più bello del mondo? Dove vedere Juventus-Crotone: diretta tv e streaming da pc e mobile, Serie A ...

Juventus-Crotone - la conferenza di Allegri LIVE : Ripartire, anche in campionato. Riscattare lo stop contro la Sampdoria con lo stesso input (poi rispettato) che Allegri aveva dato prima della sfida contro il Barça: non prendere gol. L'allenatore ...

Juventus - Allegri in conferenza : “per ora siamo da quarto posto in Serie A” - poi svela i dubbi di formazione : La Juventus si prepara per il match di Champions League contro il Barcellona, Allegri in conferenza stampa presenta la gara: “Abbiamo perso due partite in campionato: c’è da migliorare, come atteggiamento e intensità, la fase difensiva. La Juve è una squadra da quarto posto in campionato per i numeri che sta raccogliendo finora. Abbiamo preso tanti gol e ne abbiamo segnati tanti, dobbiamo trovare maggiore equilibrio. Contro il ...

Juventus-Barcellona - la conferenza stampa di Allegri e Pjanic LIVE : La Juventus di Massimiliano Allegri deve provare a cancellare la sconfitta della scorsa domenica in casa della Sampdoria; per farlo i bianconeri tornano all'Allianz Stadium e nella quinta giornata del ...