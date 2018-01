' Italia Viaggio nella bellezza' | Rai storia a Vallo di Nera - Omaggio a Carver

TV - Rai Storia : “Viaggio nella bellezza” - l’Italia dei borghi : Norman Carver, un architetto americano con la passione della fotografia, viene in Italia fra il 1967 e il 1975, accompagnato dalla sua macchina fotografica, e percorre la penisola da nord a sud. Lo attraggono i piccoli paesi, i borghi della collina e le persone che li abitano. E lo attrae la loro combinazione, l’architettura popolare caratteristica di questi luoghi. È così che nasce il volume “borghi collinari italiani”. Tra questi, ci ...

'Meraviglie d'Italia' - dalle Dolomiti a Matera il viaggio continua : La voglia che ho di partire con Alberto Angela e girarci il mondo insieme mentre mi spiega la vita è alle stelle. #Meraviglie " Stefania (@_stefania_c_) 10 gennaio 2018 Fate sedere Alberto Angela ...

'Viaggio (in musica) tra Italia e Francia' : 'Viaggio tra Italia e Francia', con Liliana Bernardi al violino e Nicoletta Sanzin all'arpa, mercoledì 17 gennaio alle 20.30 in Sala Tartini per la Stagione di Concerti autunno - inverno 2017/2018 del ...

Presa Diretta - gli appalti saranno al centro della nuova puntata. Un viaggio nell’Italia delle opere pubbliche : Con “appalti fuori controllo”, lunedì 15 gennaio ore 21.15 su Rai3, torna PresaDiretta con la seconda puntata della stagione. Un’inchiesta sui soldi pubblici per capire se vengono spesi bene e se le “regole del gioco” sono le stesse per tutti. Centoquindici miliardi di euro sono i soldi che ogni anno vengono spesi in appalti nel nostro paese, quasi il 7% dell’intero Prodotto Interno Lordo. Ma il denaro investito dallo Stato per la costruzione o ...

Un Boeing 777 AlItalia per il viaggio apostolico in Cile e Perù di Papa Francesco : (Teleborsa) - Sarà ancora una volta Alitalia con il suo Boeing 777-243ER dal nome "Sestriere" ad accompagnare Papa Francesco in Sud America per il suo viaggio in Cile e Perù. Sarà il 168 esimo volo ...

Epifania - 2 - 66 milioni di Italiani in viaggio per il fine settimana : Per il fine settimana dell'Epifania partiranno almeno 2,6 milioni di italiani, di cui oltre il 95% rimarrà nei confini nazionali. Il tutto per un giro d'affari che tocca i 577 milioni di...

Meraviglie - la penisola dei tesori / Diretta : viaggio nel patrimonio culturale Italiano (4 gennaio 2018) : Meraviglie, la penisola dei tesori, nuovo programma su Rai1 di Alberto Angela: anticipazioni prima punata 4 gennaio, la bellezza dei siti Unesco in Italia. Oggi: Cenacolo, Siena e Agrigento.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Epifania - in viaggio 2 - 66 milioni di Italiani - il 95% resterà in Italia - lo studio di Federalberghi. : Le previsioni sul movimento turistico per la festività dell'Epifania, mostrano un Paese che torna ad essere prudentemente ottimista. Sembra che gli Italiani si stiano risvegliando da una sorta di ...

Epifania : Federalberghi - in viaggio 2.66 milioni di Italiani (+10 - 7%) : Circa 2 milioni e 662 mila italiani (+10,7% rispetto allo scorso anno) saranno in movimento durante il fine settimana dell’Epifania. Nel 95,2% dei casi la destinazione prescelta sarà l’Italia, mentre per il restante 4,8% verranno privilegiate mete estere. Tra i vacanzieri, 1 milione 455 mila si metterà in movimento esclusivamente per l’Epifania, 367mila sono già in viaggio da Capodanno e ben 840 mila hanno optato per la vacanza ...

InCanti d'Autore saluta con "Viaggio in Italia". In scena il quintetto della cantautrice salernitana Alfina Scorza mercoledì 3 all'Arsenale ... : Il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna che porta musica di qualità nell'Antico Arsenale e che per questa edizione ha presentato spettacoli studiati nella forma del viaggio in note attraverso ...

Risparmia 5 dollari al giorno per 3 anni e mezzo e regala alla madre un viaggio in Italia : Ha messo da parte un biglietto da 5 dollari ogni giorno, per tre anni e mezzo, per poter esaudire il sogno di sua madre: un viaggio in Italia. Alyssa Hiple, una studentessa di Huntington, nello stato dell'Indiana, ha commosso tutti questo Natale grazie al suo cuore d'oro. Raggiunta la cifra necessaria, ha cosparso il pavimento di casa con le banconote per "guidare" la madre verso il regalo...

Armi Italiane all’Arabia Saudita - New York Times : “Quelle bombe uccidono i civili in Yemen. Ecco il viaggio dalla Sardegna” : Da Domusnovas, vicino a Iglesias, in Sardegna, fino a Ta’if e Jeddah, in Arabia Saudita, per finire a uccidere nei territori di conflitto dello Yemen. Le bombe dell’aviazione Saudita che hanno provocato più di 10mila vittime nella guerra yemenita riportano spesso lo stesso codice di fabbricazione: A4447. Produzione italiana, stabilimenti della Rwm, Domusnovas, Sardegna. Un affare, spiega l’inchiesta di prima pagina del New York Times “bombe ...