Italia-Francia - avanti con il Trattato del Quirinale per «i nuovi obiettivi delle nostre relazioni» : Dopo l'accordo “politico” prende forma il lavoro tra Italia e Francia per arrivare alla definizione del “Trattato del Quirinale”, annunciato dal presidente del Consiglio Paolo...

Calcio femminile : Francia-Italia 1-1 - prestazione di grande spessore delle azzurre. Girelli a segno a Marsiglia : prestazione di livello assoluto per la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia. Le azzurre, in amichevole, hanno pareggiato 1-1 contro la fortissima Francia dimostrando grande carattere e qualità al cospetto di un avversario più forte tecnicamente. Ad aprire le marcature sono state proprio le nostre ragazze con Cristiana Girelli al 6′. Per le francesi ha risposto al 17′ ...

4G illimitato : in Francia c'è già. E in Italia? : Il 4G illimitato , però " la possibilità di connettersi senza doversi più preoccupare di una soglia, ad esempio per l'oneroso streaming dei contenuti video ad altissima definizione " è ancora un ...

Notizie del giorno : Francia-Germania e politica Italiana : Notizie del giorno. L’incontro tra Angela Merkel e Emmanuel Macron a Parigi. Il tema delle alleanze ha scosso il M5S nelle ultime ore. Il candidato premier Luigi... L'articolo Notizie del giorno: Francia-Germania e politica italiana su Roma Daily News.

Obsolescenza programmata : dopo la Francia anche l'Italia avvia procedimenti Video : L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato AGCOM ha deciso di avviare un'indagine contro i giganti dell'elettronica Samsung [Video] e #Apple per pratiche commerciali scorrette #Obsolescenza programmata. Entrambi i colossi sono sospettati di aver messo in atto una politica commerciale generale che tende a sfruttare le lacune di alcuni componenti degli smartphone per ridurre nel tempo i benefici dei loro prodotti ed in tal modo spingere ...

Nonostante 60 miliardi di aiuti alla famiglia - la Francia (come l'Italia) non fa più figli : Almeno tre figli. Perché con il terzo figlio scatta quella regoletta prodigiosa del "quoziente familiare" per cui il reddito lordo, quasi per miracolo, diventa netto e così la famiglia, il foyer, può sistemare al meglio i suoi doveri fiscali verso lo Stato.Era questo il modello, l'exception française, per anni osservato con una certa incredulità, se non invidia, in tutta Europa.Ora quel modello, quella ...