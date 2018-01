Israele | in arrivo Pence | deputati arabi contro suo discorso

Bufera di vento e pioggia in arrivo a Israele : misure straordinarie : Israele sta correndo ai ripari in vista dell’ arrivo previsto per domani di una Bufera : sono attese raffiche fino a 100 m/h e con piogge torrenziali. Il traffico aereo potrebbe subire ripercussioni: una parte dei voli potrebbero essere dirottati verso l’aeroporto di Uvda, nel Neghev. Si temono anche blackout e allagamenti di rioni topograficamente bassi. Abbondanti nevicate sono invece attese sulle alture del Golan: alcune località ...

Presentato il Giro d'Italia 2018. Il via in Israele - l'arrivo a Roma : Saranno tre settimane intense quelle del Giro d'Italia 2018, ricche di emozioni a partire dalle primissime tappe in Israele. Per la prima volta nella sua storia la corsa rosa prenderà il via fuori dall'Europa. Si inizierà a pedalare il 4 maggio: la prima tappa sarà dedicata a Gino Bartali, nel ricordo del campione onorato come "Giusto tra le Nazioni" per il suo impegno in favore degli ebrei durante le persecuzioni ...