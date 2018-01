iOS 11 è sul 65% degli iPhone e iPad | iOS 10 sta per sparire

Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (21 gennaio) : Nadal e Cilic ai quarti di finale - Dimitrov affonda KyrgiOS - Seppi saluta Melbourne : Settima giornata di questi Australian Open 2018 dedicata ai primi quattro incontri degli ottavi di finale del tabellone maschile. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto. SOFFERENZA Nadal – Missione compiuta per Rafa ma vittoria sudata non solo per il caldo. Il merito è tutto dell’argentino Diego Schwartzman, n.26 del mondo, che quest’oggi ha sciorinato contro il n.1 del mondo una prestazione di livello mettendo in difficoltà, a ...

COLOMBO : L'ULTIMA DIVA/ Su Rete 4 il film con Janet Leigh : tutte le curiOSità sul cast (oggi - 21 gennaio 2018) : COLOMBO: L'ULTIMA DIVA, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Janet Leigh e Petere Falk, alla regia Harvey Hart. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:10:00 GMT)

SULLE ALI DEL'AMORE/ Su Rai 1 il film con Erol Sander : curiOSità e cast (oggi - 21 gennaio 2018) : SULLE ali dell'amore, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Erol Sander e Suzan Anbeh, alla regia Marco Serafini. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:59:00 GMT)

M5s - Morra sul dopo elezioni : “Se primi proporremo governo di minoranza con chi ci sta. RischiOSo? Tutto lo è” : Grillo e Di Maio scrivono insieme sul blog un post (leggi l’articolo) in cui ribadiscono che “la sera delle elezioni, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza assoluta, faremo un appello pubblico a tutti i gruppi e chiederemo di dare un governo a questo Paese sui temi”. Strategia annunciata prima delle elezioni e non priva di rischi. Ma per Nicola Morra, al ‘Villaggio Rosseau’ in corso a Pescara: “Tutto ...

Ferretti Yachts sulla tuta del pilota Ducati Andrea DoviziOSo : La Spezia - Ferretti Yachts taglia lo storico traguardo dei cinquant'anni di vita, barche e successi e stringe un prestigioso accordo di sponsorizzazione con un campione che di traguardi ne ha ...

Un nuovo studio sulla miOStatina - l’inibitore della crescita muscolare - potrebbe aiutare a trattare malattie come la distrofia muscolare : I ricercatori dell’University of Cincinnati (UC) College of Medicine fanno parte di un team internazionale che ha identificato come la forma inattiva della miostatina, una proteina conosciuta come GDF8, che limita la crescita muscolare, viene attivata. Questa conoscenza potrebbe un giorno aiutare a trovare cure migliori per rafforzare la funzione muscolare in malattie come la distrofia muscolare, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e la ...

iOS 11 è installato sul 65% dei dispositivi : Apple ha aggiornato il suo sito web per sviluppatori con le nuove statistiche sulla diffusione di iOS 11, che ora si attesta al 65% in tutto il mondo. Nel mese di novembre, iOS 11 era installato sul 52% dei device, mentre a dicembre la percentuale è salita al 59%. L'ultimo dato ci indica che questa nuova versione è ora presente sul 65% dei ...

16 brevi aneddoti curiOSi sul mondo del calcio : Storielle che vorrete subito raccontare a qualcuno, per esempio: cos'hanno in comune i Kaiser Chiefs e una squadra sudafricana di Soweto? The post 16 brevi aneddoti curiosi sul mondo del calcio appeared first on Il Post.

I simboli che (forse) troveremo sulla scheda elettorale - dai soliti noti ai più curiOSi : Tra i simboli piu' curiosi: 'Viva la fisica' , ' 10 volte meglio' , 'Movimento Mamme del Mondo' , 'Popolo Partite Iva' , 'Recupero Maltolto Articolo 18' , 'No gender nelle scuole. Il popolo della ...

I simboli che (forse) troveremo sulla scheda elettorale - dai soliti noti ai più curiOSi : La presentazione dei simboli al Viminale è un evento che vale il prezzo del biglietto. Si parte alle sette del mattino con il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, che in fila sotto la pioggia con le scarpe da tennis, deposita il simbolo 'Lega Salvini premier' ed esclude i centristi dalla coalizione di centrodestra. "Le gambe sono tre - dice chiaro e tondo - FI, Lega e FdI. La quarta ...

I risultati della notte : Raptors vittoriOSi contro gli Spurs - affondano i Miami Heat : Sono 7 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di basket più importante e spettacolare del mondo. All'Air Canada Center successo per Toronto contro San Antonio (86-83). Protagonisti dell'incontro il tris Kyle Lowry, DeMar DeRozan e Jonas Valanciunas, autori rispettivamente di 24, 21 e 15 ...

Australian Open 2018 : Seppi vince la battaglia con Karlovic. Nadal sul velluto - Dimitrov e KyrgiOS si sfideranno agli ottavi : Giornata di grandi sfide agli Australian Open nel tabellone maschile. Sicuramente è un venerdì di festa per Andreas Seppi, che si è qualificato per gli ottavi di finale del primo Slam dell’anno dopo aver vinto una battaglia infinita contro il gigante croato Ivo Karlovic per 6-3 7-6 6-7 6-7 9-7. Adesso per l’altoatesino c’è un’occasione importante per accedere tra i migliori otto del torneo, visto che adesso Seppi ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di venerdì 19 gennaio : tabellone maschile. Seppi eroico - vola agli ottavi! Dimitrov batte Rublev - Nadal sul velluto. Avanti KyrgiOS e Cilic : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 19 gennaio – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane Dimitrov, Grigor (BUL) [3] vs Rublev, Andrey (RUS) [30] 3-1 (6-3 4-6 6-4 6-4) Alle 19.00 locali – 09.00 italiane Kyrgios, Nick (AUS) [17] vs TSONGA, Jo-Wilfried (FRA) [15] 3-1 (7-6 4-6 7-6 7-6) Margaret Court Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) [10] vs ...

Cado dalle nubi - trama e curiOSità sul primo film di Checco Zalone : L’ascesa di Checco Zalone nell’Olimpo degli attori più redditizi della storia del cinema italiano inizia qui, nel 2009, con Cado dalle nubi: il film diretto da Gennaro Nunziante viene riproposto giovedì 18 gennaio alle 21.10 su Canale 5. Cado dalle nubi, il trailer Cado dalle nubi, la trama Checco è un giovane cantante pugliese che sogna il grande successo nel mondo dello spettacolo e, per mantenersi, lavora come muratore nella ...